El nombre del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine volvió a ser tendencia en las redes sociales, luego de que comenzaran a circular versiones que aseguraban que el artista habría sufrido un grave ataque mientras se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York.

Estas publicaciones afirmaron que Daniel Hernández, nombre real del artista, habría sido víctima de un violento incidente dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún reporte oficial que respalde dichas afirmaciones.

Las versiones comenzaron a difundirse a través de cuentas anónimas y páginas de entretenimiento urbano, generando confusión entre los seguidores del rapero. Algunas publicaciones incluso hablaron de un supuesto ataque múltiple, pero ninguna de estas informaciones ha sido confirmada por autoridades penitenciarias ni por el equipo del artista.

Instagram: @tekashi_.6ix9ine / EFE Rapero Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro estarán en la misma prisión de Estados Unidos.

Por esta razón, la noticia ha sido catalogada como un rumor sin verificación, que solo ha tenido eco en redes sociales.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine está en la cárcel?

Tekashi 6ix9ine es una de las figuras más polémicas del hip hop estadounidense. En el punto más alto de su carrera, se vio envuelto en múltiples procesos judiciales relacionados con una organización criminal conocida como Nine Trey Gangsta Bloods.

En ese proceso fue acusado de delitos graves, entre ellos posesión ilegal de armas, crimen organizado, tráfico de drogas, intento de homicidio y violencia doméstica. Posteriormente, logró reducir su condena tras colaborar con las autoridades y testificar contra miembros de dicha organización, una decisión que marcó su imagen pública y su carrera musical.

Asimismo, el pasado 6 de enero, el rapero se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir una pena de tres meses en el Centro de Detención

Metropolitano de Brooklyn. Esta reclusión se dio tras incumplir las condiciones de su libertad supervisada, además de enfrentar nuevos cargos por posesión de drogas y agresión en hechos ocurridos con anterioridad.