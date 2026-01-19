El pasado 18 de enero Westeros volvió a abrir sus caminos con el estreno de ‘El caballero de los siete reinos’, la nueva producción basada en los relatos de George R.R. Martin, que se ve por HBO y HBO Max.

Se estrena la serie ‘El Caballero de los siete reinos’, precuela de ‘Game of Thrones’

La serie se inspira en la saga literaria publicada por Plaza & Janés y presenta una historia independiente que amplía el universo de Game of Thrones desde una perspectiva más aventurera y cercana.

La trama se desarrolla décadas antes de los sucesos de la serie original y sigue a dos viajeros que recorren el continente enfrentando torneos, traiciones y peligros constantes, mientras intentan abrirse paso en una sociedad dominada por la nobleza y la guerra.

El protagonista es Duncan, apodado Dunk, un caballero errante sin apellido, sin tierras y sin protección de ninguna casa poderosa. Vive en los caminos, duerme bajo las estrellas y carga con una espada como único respaldo. Su mayor objetivo es demostrar que es digno del título que porta, aun cuando debe enfrentarse a combatientes con más experiencia, poder y recursos.

A su lado viaja Egg, un joven escudero curioso y ambicioso que sueña con los torneos y la gloria. Fascinado por la figura de Dunk, decide seguirlo convencido de que el verdadero honor no siempre nace en los castillos, sino en el carácter.

A diferencia de Game of Thrones o House of the Dragon, esta serie se aleja de las intrigas palaciegas para enfocarse en los caminos, los pueblos, los combates individuales y la vida de quienes sobreviven lejos del poder. La producción apuesta por una narrativa más cercana, sin perder la crudeza, la violencia ni la tensión que caracteriza al mundo creado por Martin.

El relato mezcla aventura, drama y crecimiento personal, con una estética épica que mantiene viva la esencia de la franquicia.

Esto opinan de la serie los seguidores

Las primeras reacciones de la crítica internacional han sido variadas. Algunos destacan el enfoque más humano y ligero de la historia, mientras que otros consideran que funciona más como una expansión del universo que como una serie imprescindible.

Hay quienes elogian la dirección, la ambientación y la música, y quienes creen que la historia avanza con un ritmo más pausado que el de sus antecesoras. Sin embargo, coinciden en que la producción logra mantener la identidad visual y narrativa que convirtió a Westeros en uno de los mundos más famosos de la televisión.