Como era de esperarse la tensión dentro de La casa de los famosos Colombia sigue creciendo, y esta vez el conflicto trascendió la pantalla.

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La polémica relación entre Juanda Caribe y la influencer Mariana Zapata desató una fuerte reacción de Sheila Gándara, quien decidió hablar públicamente.

Todo comenzó tras el regreso de Juanda Caribe a la casa, luego de haber sido desterrado por decisión de Alejandro Estrada. En ese momento, se viralizó un video donde el participante y Mariana Zapata protagonizan un acercamiento pero de amistad.

Sin embargo, al pasar de los días el barranquillero le confesó que le gustaba su compañía y no sabía describir lo que estaba sintiendo. “Me hiciste falta”, le dijo él, a lo que ella respondió que el sentimiento era mutuo, alimentando aún más los rumores.

Luego, en una conversación con su paisana ‘Beba’, Juanda le aclaró que lo que él sentía por Mariana era atracción pero seguramente su pareja lo entendía porque conocía cómo era su forma de ser.

Instagram sheilafgandara Sheila Gándara se refirió a su relación con Juanda Caribe

Ante la situación, Sheila Gándara decidió romper el silencio con un mensaje directo y crítico a través de sus historias de Instagram. La creadora de contenido no había hablado sobre el tema hasta ahora.

En sus declaraciones, cuestionó el comportamiento de su pareja y dejó claro que no tolera faltas de respeto: “Me cuesta creer el nivel de cinismo… Le di una segunda oportunidad que claramente no valoró”.

Instagram sheilafgandara Sheila Gándara habló de Juanda Caribe

También aseguró que no es responsable de los errores de él y que su actitud habla por sí sola. Uno de los puntos más delicados de su pronunciamiento fue cuando mencionó situaciones del pasado, incluyendo su embarazo.

Sheila Gándara afirmó que atravesó un embarazo de alto riesgo, el cual, según ella, estuvo relacionado con el comportamiento de Juanda Caribe. “Estoy cansada de callar… esto fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él?”.

Además, cuestionó hasta cuándo el público seguirá respaldando al participante dentro del reality. Los fans siguen impactados con la situación y siguen esperando qué pasara dentro del reality.

“¿Hasta dónde va a llegar este señor? Porque lo que ha demostrado es ser ejemplo de nada. Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie. Y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él”, señaló Sheila.