Si quiere preparar algo realmente delicioso pero que sea rendidor y fácil de preparar, no hay que hablar más sino que realice las albóndigas con arroz en salsa de tomate.

Así es la preparación con vinagre para mejorar la textura de las papas fritas

Receta paso a paso para hacer una pita de pollo en casa

¿Ha intentado poner vinagre al freír pollo?: conozca para qué sirve este truco

Es delicioso y tiene un sabor a casa que no se lo quita nadie. Y es que este plato es popular en muchos hogares por ser económico tanto para un almuerzo familiar como para resolver una comida entre semana sin complicaciones. Esta vez le daremos la receta. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

750 gr de carne de ternera picada

2 tomates maduros finamente picados

2 cucharadas de cebolla picada (para las albóndigas)

1 clara de huevo

Sal y pimienta al gusto

4 ramitas de tomillo fresco

1 cucharada de aceite de oliva

½ cebolla chica finamente picada (para la salsa)

1 diente de ajo picado

1/3 taza de salsa ranchera o salsa de tomate

1¼ taza de arroz blanco

Sal al gusto

Agua lo que necesite.

Preparación:

En una olla grande, caliente aceite de oliva y sofría la cebolla junto con el ajo hasta que estén blandos y fragantes. Agregue la salsa de tomate, el arroz, tomillo y sal. Cubra con agua suficiente y lleva a hervor.

En un recipiente, mezcle la carne con tomate, cebolla, clara de huevo, sal, pimienta y tomillo. Forme bolitas pequeñas, sin apretarlas demasiado para que queden suaves. Cuando la olla esté hirviendo, baja el fuego y añade las albóndigas con cuidado.

Lea: Así puede hacer el huevo frito perfecto en casa paso a paso

Tape y cocine a fuego bajo durante aproximadamente 30 minutos. Si desea una salsa más cremosa, añada un poco de crema de leche al final de la cocción.

Sirva caliente en platos hondos, asegurando que cada porción tenga arroz, albóndigas y suficiente salsa. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.