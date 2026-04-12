El reconocido chef colombiano Juan Manuel Barrientos, creador del concepto gastronómico Elcielo, llegará a Puerto Rico a finales de abril y su propuesta tiene muy emocionados a los locales.

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El medio local El Nuevo Día le hizo una entrevista para mostrar la propuesta que promete ir más allá de una simple cena como una experiencia multisensorial que combina gastronomía, emoción y creatividad.

El chef hará eventos exclusivos donde los asistentes podrán conocer de cerca su innovador enfoque culinario, reconocido a nivel internacional.

Uno de los momentos más esperados será la cena “A Sensory Journey”, que se realizará el 26 de abril en DRGN.

Este evento ofrecerá un menú especial con platos icónicos de Elcielo, adaptados con ingredientes locales de Puerto Rico.

Barrientos explicó al medio que su intención es fusionar la gastronomía colombiana con productos de la isla, creando una experiencia única para el público local.

Además, el chef participará en el Puerto Rico Wine and Food Festival, que se llevará a cabo en La Concha Resort.

Allí compartirá cocina con reconocidos chefs internacionales, consolidando su presencia en uno de los eventos culinarios más importantes del Caribe.

¿Qué ofrece en el restaurante Elcielo?

Desde su creación en Medellín, Elcielo ha revolucionado la forma de vivir la alta cocina. Su propuesta no se limita al sabor, sino que involucra todos los sentidos a través de rituales y experiencias únicas, como el icónico momento de “lavarse las manos con chocolate”.

Actualmente, la marca tiene presencia en ciudades como Miami, Washington D.C. y Nueva York, donde ha logrado reconocimiento internacional, incluyendo distinciones de la guía Michelin.

“Queremos llevar un poco de nuestra gastronomía colombiana, mezclados con ingredientes de Puerto Rico, para crear un momento que esperamos que el público disfrute bastante”, dijo en el medio.