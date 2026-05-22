El yogur es uno de los alimentos más consumidos en desayunos, meriendas y dietas saludables.

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Sin embargo, muchas personas todavía dudan sobre cuál es la diferencia real entre el yogur griego y el yogur natural, ya que ambos se elaboran a partir de leche fermentada y contienen probióticos beneficiosos para la salud digestiva.

La principal diferencia está en el proceso de elaboración. El yogur griego pasa por un filtrado adicional que elimina gran parte del suero líquido. Esto le da una textura mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogur natural tradicional.

Pexels Yogur griego

Ese proceso también modifica su composición nutricional. El yogur griego suele contener más proteínas y menos carbohidratos, mientras que el yogur natural conserva una mayor cantidad de calcio y generalmente tiene menos grasa cuando se elige en versiones descremadas.

En términos prácticos, el yogur griego genera mayor sensación de saciedad debido a su concentración de proteínas, por lo que muchas personas lo prefieren en dietas para controlar el apetito o aumentar masa muscular.

El yogur natural, en cambio, suele ser más ligero y refrescante, además de resultar una opción más económica y versátil para combinar con frutas, cereales o preparaciones caseras.

Pexels Yogur natural

Otro aspecto importante es revisar el contenido de azúcar. Muchos productos comercializados como “griegos” incluyen azúcares añadidos, saborizantes o cremas que aumentan considerablemente las calorías.

Por eso, especialistas recomiendan elegir versiones naturales y sin azúcar agregada tanto en yogur griego como en yogur tradicional.

Rosa Margarita Campo, médica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría de Universidad Cooperativa de Colombia, señaló en entrevista con El Espectador que: el yogur natural tiene una textura más líquida, mayor contenido de lactosa y menor densidad calórica, resaltando además, que es una buena fuente de proteínas, calcio y vitaminas del grupo B.

¿Cuál es mejor el yogur griego o el natural?

El yogur griego puede ser mejor para quienes buscan más proteína, mayor saciedad o una textura cremosa.

El yogur natural suele ser ideal para quienes prefieren una opción más ligera o con menor contenido graso.

Ambos aportan probióticos beneficiosos para la microbiota intestinal cuando contienen cultivos vivos.

Cinco recetas con yogurt griego

1. Bowl de frutas y granola

@natyarbelaezs1 Bowl de yogurt griego con granola hecha en casa! Aquí les enseño como prepararla. 🫐🍯. ___ Para la granola mezclamos: •3 tazas de avena en hojuela ( yo prefiero usar la hojuela grande pero si solo encuentran la pequeña igual funciona) •½ taza de miel de abeja o maple syrup. •1/2 taza de Aceite de oliva o aceite de coco. ( con cualquiera de los dos funciona perfecto, aunque si les gusta mas ese sabor al coco pueden optar por este aceite). •Integramos los 3 ingredientes muy bien y al final agregamos: •Nueces al gusto ( yo agregué pistachos y nuez). •Chips de coco •Opcional: pueden también agregar una pizca de canela y sal •Llevamos al horno por aproximadamente 20 min a 180 grados c. y cada 5 min moverla un poco. Nuestra granola esta lista cuando la vemos doradita. Al final agregó arándanos deshidratados y No se preocupen si aun no esta tostada ya que cuando se enfria queda super crugiente. •Pueden conservarla en un recipiente hermético hasta por 2 meses. ___ •Para el bowl de yogurt griego mezclamos: •4 cdas de yogurt griego natural •1 scoop de proteina sabor vainilla. •Fruta al gusto •Granola casera •Mantequilla de mani o la que prefieras. •Aquí tienes un snack o desayuno alto en proteina y super postresudo. Buen provecho! ☺️🫶. ___ #videorecetasnatyarbelaezs #granolacasersa #homemadegranola #recetasfaciles ♬ Strawberry - Prod. By Rose

2. Aderezo saludable para ensaladas

3. Helado casero de yogur

4. Pancakes de yogur griego

@como_cocino MIS PANCAKES DE YOGURT VIRALES!! La receta más famosa !! Vas a amar estos pancakes! 🥞💖🍯 #pancakes #yogurt #desayunosaludable Sígueme para más recetas fáciles, saludables y deliciosas! Ingredientes: -3/4 taza de yogurt griego (1 botecito) -1 huevo -1 cucharada de miel de maple -1/2 cdita de vainilla -1/2 taza de harina (yo usé de trigo pero puedes usar de avena, NO uses de almendra o coco) -1 cucharadita de polvo para hornear + -chispas de chocolate al gusto Procedimiento: 1. En un recipiente incorpora muy bien el yogurt, huevo, miel de maple y vainilla. 2. Agrega la harina con el polvo para hornear e incorpora. Te tiene que quedar una masa espesa. Opcional: agrega las chispas de chocolate e incorpora. 3. Precalienta un sartén y engrasa con un poco de mantequilla o aceite. 4. Con la estufa en fuego medio/bajo, forma tus pancakes (te recomiendo usar una cuchara medidora para que queden del mismo tamaño), espera aprox 3 min y voltea. 5. Acompaña con miel de maple y listo! ♬ som original - Z3.

5. Dip cremoso para snacks

@lisbethdelacruzp Dip delicioso y saludable de yogurt griego y ajo🙌☺️ ¿Qué lo hace especial?⬇️ Solo necesitas 3 ingredientes: yogurt griego, ajo y aceite de oliva. Eso casi siempre lo tengo en casa y me resuelve la vida🙌 Es saludable, lleno de proteína y con ese toque delicioso del ajo confitado😍. ¡Va bien con TODO! Desde galletitas, vegetales crujientes y wraps hasta ensaladas y bowls. Perfecto para reuniones, un snack rápido o elevar cualquier comida al próximo nivel😉. ¿Te atreves a probarlo? Guarda este video para hacerlo después y etiquétame en tus fotos. 🫶 Sígueme para más recetas y recomendaciones chulas😉🙌 #RecetasFáciles #DipSaludable #Cocinando #RecetasSaludables #Recetas ♬ original sound - lisbethdelacruzp

Cinco recetas con yogur natural

1. Batido de frutas con yogur

2. Avena overnight

3. Salsa ligera para pollo o ensaladas

4. Paletas heladas caseras