Los Overnight oats se han convertido en una de las preparaciones más populares para comer en el desayuno de forma saludable y práctica.
Así puede preparar un delicioso pastel de papa con carne
Ensalada de aguacate y mango: una receta rápida y fresca
¡Tome nota! Así puede preparar de forma fácil y sencilla mermelada de manzana con jengibre
Aunque su nombre en inglés significa “avena trasnochada”, muchas personas también la conocen como avena reposada. La receta consiste en mezclar avena con leche o bebida vegetal y dejarla hidratando en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche.
Durante ese tiempo, la avena absorbe el líquido y adquiere una textura cremosa, sin necesidad de cocinarla. Una de las principales diferencias frente al tradicional porridge o las gachas calientes es precisamente esa que los overnight oats no requieren cocción.
La base de esta preparación suele llevar avena y leche, pero existen múltiples combinaciones para personalizarla con frutas, semillas, yogurt, cacao, mantequilla de maní o frutos secos. Por eso le enseñaremos varias opciones para hacer y que no se canse de siempre probar las mismas.
1. Overnight oats de banano y canela
Ingredientes:
- ½ taza de avena
- 1 taza de leche
- 1 banano maduro
- Canela al gusto
- Miel opcional
Solo mezcle todos los ingredientes y deje reposar durante la noche. Antes de servir puedes agregar más rodajas de banano.
2. Overnight oats de fresa y yogurt
Ingredientes:
- ½ taza de avena
- ¾ taza de yogurt natural
- ¼ taza de leche
- Fresas picadas
- Semillas de chía
Mezcla todo en un frasco y refrigera mínimo 4 horas.
3. Overnight oats de chocolate y mantequilla de maní
Ingredientes:
- ½ taza de avena
- 1 taza de leche
- 1 cucharada de cacao en polvo
- 1 cucharada de mantequilla de maní
- Chips de chocolate opcionales
Revuelve bien hasta integrar todos los ingredientes y deja reposar.
4. Overnight oats tropicales con mango y coco
Ingredientes:
- ½ taza de avena
- 1 taza de leche de coco
- Mango en cubos
- Coco rallado
Al día siguiente puedes agregar más fruta fresca por encima.
5. Overnight oats de manzana y nueces
Ingredientes:
- ½ taza de avena
- 1 taza de leche
- Manzana picada
- Canela
- Nueces troceadas
Déjela reposar toda la noche y disfruta fría o ligeramente tibia.