Los Overnight oats se han convertido en una de las preparaciones más populares para comer en el desayuno de forma saludable y práctica.

Aunque su nombre en inglés significa “avena trasnochada”, muchas personas también la conocen como avena reposada. La receta consiste en mezclar avena con leche o bebida vegetal y dejarla hidratando en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche.

Durante ese tiempo, la avena absorbe el líquido y adquiere una textura cremosa, sin necesidad de cocinarla. Una de las principales diferencias frente al tradicional porridge o las gachas calientes es precisamente esa que los overnight oats no requieren cocción.

La base de esta preparación suele llevar avena y leche, pero existen múltiples combinaciones para personalizarla con frutas, semillas, yogurt, cacao, mantequilla de maní o frutos secos. Por eso le enseñaremos varias opciones para hacer y que no se canse de siempre probar las mismas.

1. Overnight oats de banano y canela

Ingredientes:

  • ½ taza de avena
  • 1 taza de leche
  • 1 banano maduro
  • Canela al gusto
  • Miel opcional

Solo mezcle todos los ingredientes y deje reposar durante la noche. Antes de servir puedes agregar más rodajas de banano.

2. Overnight oats de fresa y yogurt

Ingredientes:

  • ½ taza de avena
  • ¾ taza de yogurt natural
  • ¼ taza de leche
  • Fresas picadas
  • Semillas de chía

Mezcla todo en un frasco y refrigera mínimo 4 horas.

3. Overnight oats de chocolate y mantequilla de maní

Ingredientes:

  • ½ taza de avena
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharada de cacao en polvo
  • 1 cucharada de mantequilla de maní
  • Chips de chocolate opcionales

Revuelve bien hasta integrar todos los ingredientes y deja reposar.

4. Overnight oats tropicales con mango y coco

Ingredientes:

  • ½ taza de avena
  • 1 taza de leche de coco
  • Mango en cubos
  • Coco rallado

Al día siguiente puedes agregar más fruta fresca por encima.

5. Overnight oats de manzana y nueces

Ingredientes:

  • ½ taza de avena
  • 1 taza de leche
  • Manzana picada
  • Canela
  • Nueces troceadas

Déjela reposar toda la noche y disfruta fría o ligeramente tibia.