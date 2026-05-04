Lavar o no el arroz antes de cocinarlo se ha convertido en un debate que va más allá de la tradición culinaria.

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Mientras algunos lo consideran un paso indispensable, otros advierten que podría afectar su valor nutricional.

Desde la cocina profesional, reconocidos chefs respaldan el lavado del arroz, especialmente en preparaciones donde se busca un grano suelto. Este proceso ayuda a eliminar parte del almidón superficial, lo que mejora la textura en recetas como sushi o arroz jazmín.

Pexels Arroz parbolizado

Sin embargo, la ciencia ha puesto en duda algunos de estos beneficios. Un estudio realizado en 2019 encontró que lavar el arroz no genera cambios significativos en su pegajosidad o dureza, lo que contradice ciertas creencias populares.

El lavado puede ayudar a reducir la presencia de sustancias como el arsénico, que el arroz puede absorber durante su cultivo. Este punto ha sido destacado por especialistas en seguridad alimentaria, quienes consideran que el enjuague puede mejorar la inocuidad del alimento.

No obstante, esta práctica también tiene un costo. Expertos advierten que al lavar el arroz se pueden perder vitaminas hidrosolubles del grupo B, además de minerales y proteínas, lo que disminuye su valor nutricional.

Pexels Arroz integral

Algunos arroces están fortificados con nutrientes como hierro, zinc y ácido fólico, lo que ha llevado a algunos consumidores a evitar el lavado para no eliminar estos aportes.

Por eso, no existe una única respuesta. La decisión depende del tipo de preparación y de las prioridades de cada persona.

Algunos arroces están fortificados con nutrientes como hierro, zinc y ácido fólico, lo que ha llevado a algunos consumidores a evitar el lavado para no eliminar estos aportes.

Asimismo, los expertos indican que en platos donde buscan cremosidad, como risotto o arroz con leche, no se recomienda lavar el arroz, ya que el almidón es clave para lograr la textura deseada.

En cambio, si el objetivo es obtener un arroz más suelto o reducir posibles contaminantes, el enjuague puede ser una buena opción.