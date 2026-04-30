La preparación del flan casero ha experimentado una evolución notable gracias al uso de la freidora de aire, un electrodoméstico que permite obtener resultados óptimos en una fracción del tiempo habitual. Esta tendencia, impulsada por figuras como la chef Paulina Cocina, destaca por su simplicidad y por prescindir de métodos más complejos como el baño maría tradicional en el horno.

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Según la experta, el resultado final es indistinguible de la versión clásica, manteniendo la consistencia y el sabor que caracterizan a este postre.

Ingredientes

Para elaborar esta receta en su hogar, usted solo requerirá de cinco elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier despensa:

Tres huevos

250 mililitros de leche

Una cucharada de edulcorante (o azúcar, según su preferencia)

Media cucharada de esencia de vainilla

Caramelo líquido.

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Preparación

El procedimiento para lograr un flan exitoso es el siguiente:

Coloque los huevos, la leche, el endulzante y la vainilla en un recipiente y mezcle con suavidad hasta que todos los componentes estén perfectamente integrados. Una vez obtenida la mezcla, viértala en moldes individuales previamente caramelizados. Posteriormente, introduzca los recipientes en la freidora de aire y programe el equipo a 155 grados de temperatura durante un periodo de 10 minutos.

Recomendaciones para una textura perfecta

Si usted desea elevar la calidad de su postre y asegurar una experiencia profesional, existen ciertos ajustes técnicos que puede aplicar:

Eliminación de burbujas: para obtener una textura interna lisa y sedosa, es fundamental pasar la mezcla por un colador fino antes de verterla en los moldes. Esto eliminará los restos de clara o burbujas de aire generadas durante el batido.

Mezclado suave: evite utilizar batidoras eléctricas a alta velocidad. Al integrar los ingredientes manualmente y sin prisa, usted impide que entre demasiado aire en la preparación, lo que previene que el flan quede con una consistencia similar a la de una tortilla.

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Control de la potencia: dado que cada freidora de aire tiene una potencia distinta, si usted nota que el flan se infla demasiado o queda poroso, se recomienda bajar la temperatura a 145 grados y extender la cocción un par de minutos más.

dado que cada freidora de aire tiene una potencia distinta, si usted nota que el flan se infla demasiado o queda poroso, se recomienda bajar la temperatura a 145 grados y extender la cocción un par de minutos más. El reposo es obligatorio: un error común es intentar desmoldar el flan apenas termina la cocción. Para que el postre tome cuerpo, usted debe dejarlo enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerarlo por un mínimo de cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlo en la heladera durante toda la noche.

Alternativas de cocción y otros sabores

Si usted no dispone de una freidora de aire, puede adaptar la misma preparación a otros medios. En el caso del microondas, el tiempo de cocción es significativamente menor, aunque requiere de una vigilancia constante para evitar que la leche hierva y se desborde; se recomienda cocinarlo en intervalos breves de tiempo hasta que el centro esté firme.

Por otro lado, si opta por el horno convencional, la temperatura debe ser moderada y el tiempo se duplicará, siendo necesario el uso de una bandeja con agua para realizar la cocción al baño maría.

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Para quienes buscan una experiencia distinta, es posible intervenir la receta original con añadidos aromáticos: puede sustituir la leche de vaca por leche de coco y añadir coco rallado a la mezcla para una versión tropical. Asimismo, el uso de ralladura de cítricos como limón o naranja, o la incorporación de una pequeña cantidad de cacao amargo, permite personalizar el sabor según el gusto de sus comensales.

Finalmente, si prefiere el método de la hornalla, usted debe colocar la flanera dentro de una olla con agua, asegurándose de que el recipiente esté bien tapado.

El secreto en este caso es mantener el fuego al mínimo para que el agua no hierva con fuerza, lo cual garantiza que el flan se cocine de manera uniforme y sin agujeros en su estructura.