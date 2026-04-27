La competencia en La casa de los famosos vivió uno de sus momentos más de tensión con la eliminación de Aura Cristina, quien abandonó el reality tras obtener el porcentaje más bajo en la votación del público.

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Con un 11.67 %, su salida no solo confirmó lo que muchos participantes ya anticipaban dentro de la casa, sino que también reconfigura el juego en una etapa cada vez más cercana a la recta final.

La jornada dejó resultados ajustados entre algunos participantes y sorpresas en otros casos. El orden de regreso a la casa fue el siguiente: Alexa: 14.53 %; Alejandro: 31.27 %; Tebi: 23.30 % y Valentino: 12.60 %.

Estos resultados dejaron fuera a Aura Cristina, quien no logró el respaldo suficiente del público para continuar en competencia.

Durante la semana, varios participantes dejaron entrever que Aura Cristina era una de las opciones más probables para abandonar el programa. Las tensiones acumuladas y las diferencias con algunos compañeros influyeron en la percepción dentro del grupo.

La dinámica de posicionamiento y las discusiones abiertas evidenciaron fracturas en la convivencia.

La gala estuvo cargada de decisiones estratégicas. Campanita, líder de la semana, utilizó su poder de salvación para asegurar la permanencia de Beba, garantizándole un lugar en el top 8.

Además, los participantes no nominados Juan Da, Campanita y Mariana manifestaron su intención de ver a Valentino avanzar en el juego, destacando su actitud dentro de la casa.

Antes de salir, Aura Cristina dejó su última jugada al nominar directamente a Mariana, quien entra automáticamente a la próxima placa.