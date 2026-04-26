Por:  Redacción Tendencias

Si busca satisfacer un antojo dulce sin romper la dieta y sin sentirse culpable, existen diferentes versiones de helado saludable que pueden ayudarlo a recargarse de energía utilizando ingredientes accesibles.

Un helado de avena, plátano y mantequilla de maní sería ideal para quienes quieren un snack cargado de proteína, sin la necesidad de usar lácteos ni azúcar.

Ingredientes

2 bananas maduras (congeladas y picadas en rodajas)

2 cucharadas de mantequilla de maní natural (sin azúcar ni aceite agregado)

3 cucharadas de avena arrollada

1 cucharadita de esencia de vainilla

2-3 cucharadas de leche vegetal o agua

Chips de chocolate, nueces o coco rallado para decorar (opcional)

Preparación:

Coloque las bananas congeladas en una licuadora o procesador de alimentos. Tritúrelas hasta que empiecen a tomar una textura cremosa.

Añada la mantequilla de maní, la avena arrollada y la esencia de vainilla.

Incorpore poco a poco la leche vegetal (o agua), una cucharada a la vez, hasta lograr una consistencia suave y tipo “helado”.

Procese todo hasta que quede homogéneo y cremoso. Si es necesario, deténgase y raspe los lados del recipiente.

Sirva de inmediato para una textura cremosa tipo helado suave, o llévelo al congelador unos 30–60 minutos si lo prefiere más firme.

Decore con chips de chocolate, nueces o coco rallado por encima.