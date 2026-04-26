Un día después de que se perpetró el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, que dejó hasta el momento 20 personas muertas, familiares y allegados de las víctimas han empezado a despedirse de ellas en redes sociales, lo que ha revelado fotos de algunas de estas.

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De acuerdo con el informe preliminar, el hecho, que ocurrió en el sector conocido como El Túnel, se registró cuando presuntos disidentes de las Farc arrojaron un cilindro cargado de explosivos que impactó un bus y causó destrozos en muchos más.

“Al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro”, reveló el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Este domingo 26 de abril, en Noticias Caracol, revelaron las fotos de 8 de las 20 víctimas fatales, entre ellos 5 mujeres y tres hombres, identificados como Nidia Mosquera, Nereida Mosquera, Daniela Valencia, Teodomira Salazar, Jarol Borjoge, Patricia Mosquera, José Ciro Puliche y Wilmer Mosquera.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra atento a la llegada de los familiares de las víctimas, con el fin de continuar los procesos de identificación y adelantar la entrega de los cuerpos, garantizando en todo momento el rigor técnico-científico, el enfoque humanitario y el respeto a la dignidad de las personas fallecidas”, publicó en un comunicado Medicina Legal.

A continuación las fotografías reveladas de 7 de las víctimas:

Noticias Caracol Wilmer Mosquera, víctima del atentado en Cajibío.

Noticias Caracol Nidia Mosquera, víctima del atentado en Cajibío, Cauca.

Noticias Nereida Mosquera, víctima del atentado en Cajibío, Cauca.