La Gobernación del Cauca declaró tres días de duelo en todo el departamento luego del atentado perpetrado en la vía Panamericana, que dejó varias personas muertas y decenas de heridos. La decisión quedó consignada en el Decreto 0303-04-2026, firmado el 26 de abril, como un acto para rendir homenaje a las víctimas y expresar solidaridad con sus seres queridos.

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El hecho violento ocurrió este sábado 25 de abril en el sector El Túnel, en jurisdicción de Cajibío. De acuerdo con las autoridades, un cilindro cargado con explosivos fue activado contra varios vehículos que transitaban por esta importante carretera, provocando una escena de caos, destrucción y temor. La mayoría de las víctimas se movilizaban en los automotores afectados por la detonación.

Según el gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, en un primer reporte se confirmaron 14 fallecidos y más de 38 personas lesionadas, entre ellas cinco menores. No obstante, el decreto departamental advierte que cifras preliminares posteriores elevan el saldo a 19 muertos y más de 48 heridos, lo que evidencia la magnitud de la tragedia.

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Las autoridades señalan como responsables a integrantes de la columna Jaime Martínez, alias Iván Mordisco, vinculada a las disidencias de las antiguas Farc, quienes habrían dirigido el ataque contra un autobús y otros vehículos que circulaban por la zona. Este hecho se suma a recientes episodios de violencia registrados en municipios como Caloto, El Tambo, Miranda y Patía, en medio de un panorama complejo de seguridad.

Por otro lado, en el documento, la Gobernación describió el atentado como un acto “atroz e injustificable” que enluta a toda la población caucana. Asimismo, hizo un llamado a rechazar con firmeza este tipo de acciones y a fortalecer la unidad en defensa de la vida frente a la creciente ola de ataques contra civiles y bienes públicos.

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Entre las medidas adoptadas, se dispuso que las banderas permanezcan a media asta en instituciones públicas, colegios y demás entidades durante el periodo de duelo. También se invitó a los habitantes del Cauca a sumarse a este gesto simbólico, mientras la administración departamental reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y exigir justicia ante este nuevo hecho de violencia.