Con el paso de las horas se conocen más detalles sobre el fatal atentado con explosivos registrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío (Cauca) en el que murieron más de 10 personas y otras 20 resultaron heridas.

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Se conoció que grupos armados lanzaron un cilindro bomba en un tramo de la vía Panamericana impactando sobre un autobús. En el hecho resultaron afectados otros varios vehículos que se desplazaban por la carretera en ese momento.

La onda causada por la explosión dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos”, manifestó en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

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El gobernador calificó lo sucedido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”.

“Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó por su parte el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quien es oriundo de esa región.

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La identidad de los heridos en atentado a bus en Cajibío

De manera preliminar, se conoció la identidad de algunos de los heridos en el ataque terrorista presentado en la mañana de este sábado 25 de abril.

Víctor Hugo Chuvila

Mariana Valencia

Sofía Ramírez

Camilo Beta

Leidy Montoya

Franceina Navia

Lida Andrea Villani

Yuleth Montoya

Estefani Sarvia Ledezma

William Escue

Diego Escue

Fabio Vidal

Florinda Méndez

Virgelina Valencia

Gustavo Adolfo Ramírez

Florinda Camayo

Libia Flor Sánchez

Eliana Cometa

Por el momento, las autoridades adelanten gestiones para verificar la identidad de las víctimas del ataque.

Ofensiva terrorista en Cauca y Valle del Cauca

El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil.