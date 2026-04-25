Las autoridades investigan dos supuestos planes criminales para atentar contra la vida de los candidatos presidenciales Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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Al parecer el ELN estaría planeando atacar a la aspirante opositora de acuerdo a interceptaciones de comunicaciones entre dos frentes de la guerrilla, que sugiere el uso de un bus bomba en Bogotá y que se conoció apenas un mes después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El expresidente Álvaro Uribe divulgó información relacionada con la amenaza y la revista Semana reportó que en el encabezado del mensaje aparece la frase: “Objetivo Paloma”.

El plan habría sido estructurado en junio de 2025, cuando Uribe Turbay permanecía hospitalizado, y la comunicación habría sido enviada por el Frente Urbano Nacional del ELN al Frente de Guerra Nororiental.

“Esa paloma hay que ponerla a volar”, se lee en la comunicación interceptada junto con una línea telefónica registrada en Colombia y utilizada en julio del año anterior en la frontera con Venezuela.

La amenaza incluiría la llegada de explosivistas desde el Catatumbo con el fin de atacar la caravana de Valencia mediante un bus bomba ya sea en una reunión de la candidata en una sede oficial o atacar durante desplazamientos con explosivos instalados en el vehículo.

“Lo conocíamos por algunas fuentes que de manera no oficial nos habían contado de este atentado con un bus bomba que está planeando el ELN en contra nuestra. (...) Esto nos estimula a seguir en la batalla porque lo que queremos es una Colombia donde los terroristas no decidan quién puede gobernar”, dijo la candidata.

Así mismo, el Centro Democrático dijo que fue informado de un posible atentado en contra de Cepeda en La Dorada, Caldas, por lo que solicitó al Gobierno Nacional extremar las medidas de seguridad y pidió a las autoridades investigar.

“Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, señaló la colectividad en sus redes sociales.

Esto debido a que el candidato del Pacto Histórico tiene programado un evento este sábado en el barrio El Reposo de La Dorada.

“Nuestro acto en La Dorada se hará sin alteraciones hoy”, escribió Cepeda Castro, quien previamente había alertado, al igual que el presidente Gustavo Petro, por un supuesto plan para atentar contra su vida y que se puso en conocimiento de la CIA.

“A lo largo de estos meses he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida. No he hecho de eso ningún escándalo o ruido público porque no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico de la opinión pública”, añadió el candidato oficialista.