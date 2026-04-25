Al parecer los recientes atentados terroristas en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca tienen un responsable: alias Marlon. Así lo expresó el presidente Gustavo Petro en una publicación, asegurando que el Gobierno está persiguiendo a este “narcoterrorista”.

Leer también: Al menos siete muertos y 17 heridos deja atentado en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca

Importante: “Colombia no puede acostumbrarse al miedo ni a la normalización del terror”, reacciones a los recientes atentados en Cauca y Valle

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares también aseguraron que este cabecilla de las disidencias de las Farc que opera en estos departamentos está detrás de los hechos recientes, como la explosión en Cajibío, en la Vía Panamericana, que dejó siete muertos y 17 heridos.

“Al parecer alias ‘Marlon’ es el responsable del atentado terrorista en cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada de nuestro Ejército en la ciudad de Cali, por quien se ofrece una recompensa de hasta $4.500 millones. ¡Pronto este narcotraficante y asesino de colombianos que tanto daño le ha hecho al país caerá!“, también se lee en la cuenta de X de las Fuerzas Militares de Colombia.

De acuerdo a las autoridades, ‘Marlon Vásquez’ es el jefe de disidencias del suroccidente de alias ‘Iván Mordisco’, y es causante de los atentados terroristas en el suroccidente del país. La recompensa por este hombre fue aumentada este sábado.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias ”Marlon". Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de culminado un consejo de seguridad.

Hasta 5.000 millones de pesos por alias ‘Marlon’, presunto responsable de los recientes atentados en Cali y Palmira. Así lo afirmó el ministro @pedrosanchezcol en la reunión de seguridad realizada en el Valle del Cauca.



El Gobierno Nacional también ofrece hasta $500 millones por… pic.twitter.com/Q6sW6V8jQr — Mindefensa (@mindefensa) April 25, 2026

Este sujeto hizo parte de las extintas Farc, integrando el Frente Hernando González Acosta del antiguo Bloque Jacobo Arenas.

Mientras era guerrillero de la desaparecida organización fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico de armas y munición de las Fuerzas Armadas. Tras desmovilizarse y firmar los acuerdos de paz, en 2019 reingresó a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el Estado Mayor Central (EMC).

Desde mediados del año 2025 se está ofreciendo la millonaria recompensa en contra de ‘Marlon’, por ser el responsable de planificar los atentados terroristas en municipios como Caloto, Corinto, Toribío, Cajibío, Miranda y Silvia.

También es identificado como uno de los articuladores de economías ilegales en el sur del Cauca. Opera en zonas montañosas de La Sierra, Argelia y alrededores, donde también delinquen estructuras vinculadas al narcotráfico.