Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó los recientes atentados terroristas en el Cauca y Valle del Cauca. La entidad informó que ya venía advirtiendo de la situación de inseguridad en la región mediante alertas tempranas, le hizo un llamado al grupo armado responsable para que pare los ataques y le exigió al Gobierno tomar medidas contundentes.

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“Esta escalada no solo impacta a la Fuerza Pública, sino que está trasladando los riesgos a la población civil y a corredores donde transitan comunidades, ampliando las afectaciones en el territorio. La sucesión de estos hechos evidencia una intensificación de las acciones armadas en la región y una presión creciente sobre las comunidades, que hoy enfrentan restricciones en su movilidad, afectaciones en su vida cotidiana y temor en los territorios. En la zona hacen presencia estructuras armadas ilegales, como las que se autodenominan disidencias de la línea de alias ‘Iván Mordisco’”, se lee en el escrito de la Defensoría.

Se añade: “La Defensoría del Pueblo ha advertido de forma reiterada, a través del Sistema de Alertas Tempranas, sobre los riesgos derivados del control territorial, la imposición de normas y las disputas entre actores armados en el suroccidente del país. La repetición de estos hechos en los mismos corredores evidencia fallas en la prevención y en la respuesta institucional. Al grupo armado responsable le exigimos cesar de inmediato estos ataques y detener el uso de artefactos explosivos y otros métodos que están afectando directamente a la población civil”.

Por todo lo ocurrido, la Defensoría le hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y autoridades territoriales a activar de manera inmediata medidas de protección para la población civil en los corredores viales afectados, especialmente en la vía Panamericana; garantizar condiciones seguras para la atención de las personas heridas y la verificación de los hechos en terreno; fortalecer una presencia integral del Estado que combine acciones de seguridad con atención humanitaria, oferta social y acompañamiento institucional a las comunidades; e implementar de manera efectiva y verificable las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas.

“Cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado. Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades del Cauca y el Valle del Cauca y reiteramos que la protección de la vida debe ser el eje de toda respuesta institucional”, termina el comunicado.