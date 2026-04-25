En la mañana de este sábado 25 de abril se registraron hechos violentos sobre la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca. En este punto fue detonado un cilindro bomba que impactó a varios vehículos que transitaban por la zona y provocó la suspensión total del tráfico en este corredor estratégico del suroccidente colombiano.

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Según el balance actualizado por la Secretaría de Salud, la cifra de fallecidos ascendió a 14 personas. Además, 38 heridos han sido atendidos en diferentes centros médicos, entre ellos cinco menores de edad. Doce de los lesionados tuvieron que ser trasladados a hospitales de mayor complejidad por la gravedad de sus heridas. También se reportan dos personas que aún no han sido identificadas (NN), mientras que el resto de los afectados continúa bajo atención y vigilancia médica.

Reconocemos y valoramos la presencia del @mindefensa @PedroSanchezCol, y de toda la cúpula militar en el departamento del Cauca. Articulamos acciones de atención para nuestra población e iniciamos consejo de seguridad de carácter nacional para enfrentar de manera coordinada esta… pic.twitter.com/z8ls0knW99 — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

El hecho se registró en un tramo clave de la Panamericana, una de las rutas más importantes que conecta esta región del país. De acuerdo con las primeras versiones, el explosivo habría sido lanzado contra una buseta que pasaba por el sector, generando una fuerte detonación que alcanzó a otros vehículos que se encontraban cerca.

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Por otro lado, el momento de la explosión quedó grabado por personas que estaban en la zona. En las imágenes se aprecia una fila de vehículos detenidos en la carretera, al parecer a la espera de poder avanzar, cuando de manera repentina se produce la detonación.

El material muestra cómo, tras la explosión, se levanta una gran nube de humo y polvo que cubre gran parte de la vía. La fuerza del estallido afectó a varios vehículos, algunos de los cuales terminaron volcados o con daños severos.

La detonación también dejó un cráter en la calzada, lo que obligó a cerrar completamente el paso vehicular. Posteriormente, unidades del Ejército y autoridades locales hicieron presencia en el lugar para asegurar la zona y descartar la existencia de otros artefactos explosivos.

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