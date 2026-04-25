El atentado perpetrado este sábado 25 de abril en Cajibío, Cauca, que dejó, hasta el momento, 7 personas muertas, y 17 heridas, tiene conmocionado a todo el departamento y al país.

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Los mismos testigos del hecho aún no superan el pánico que sintieron en el momento de la explosión. A medida que pasan las horas se van conociendo precisamente estos detalles.

Milton Flórez Otero, un conductor de Trans Belálcazar, relató los momentos de angustia que vivió junto a sus pasajeros.

“Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo... Hay un reguero de muertos horrible”, le dijo Flórez Otero a Semana. También agregó que la parte donde se produjo la explosión de la Vía Panamericana quedó completamente destruida.

En redes sociales se han difundido videos del destrozo de la vía, que quedó completamente destruida, así como de los vehículos afectados. También hay imágenes de las personas que murieron y resultaron heridas.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, detalló que al menos siete atentados diferentes se han registrado en las últimas horas en el departamento.

“En las últimas horas se han registrado acciones en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado”, publicó en su cuenta de X.

“Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos”, agregó el gobernador.



