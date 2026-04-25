La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió tumbar la condena contra los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano vinculados al escándalo de Agro Ingreso Seguro, y ordenó revisar nuevamente el proceso desde sus primeras etapas.

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De esta manera, el Alto Tribunal revocó el fallo de julio de 2025, en que la Sala Penal determinó que los empresarios del Grupo Daabon intentaron apropiarse de dineros del Estado por medio del programa.

La decisión implica que el expediente regrese a un juzgado de Bogotá, donde se deberá analizar si es necesario rehacer el juicio. El alto tribunal consideró que podrían haberse vulnerado garantías fundamentales como el derecho a la defensa y al debido proceso, especialmente en lo relacionado con el preacuerdo que los implicados habían firmado con la Fiscalía.

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Por este caso, los hermanos Dávila fueron señalados de intentar apropiarse de recursos públicos mediante la presentación de proyectos aparentemente independientes que, en realidad, correspondían a un mismo predio.

En fallos anteriores, la Sala Penal de la Corte Suprema había concluido que sí existió un intento de apropiación indebida de dineros del Estado, lo que derivó en una condena 22 meses de prisión por peculado en grado de tentativa y falsedad en documento privado.

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No obstante, la reciente decisión de la Sala Laboral cuestiona la validez del preacuerdo que sustentó la condena. El tribunal advirtió posibles fallas en el control judicial aplicado durante el proceso, lo que abre la puerta a una eventual repetición del juicio o a nuevas determinaciones sobre la responsabilidad de los acusados.