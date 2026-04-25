Menos de 24 horas restaron para que el Valle del Cauca fuera de nuevo blanco de los criminales: esta vez fue Palmira testigo de un nuevo ataque con explosivos muy cerca de un batallón en hechos ocurridos la noche de este viernes 24 de abril.

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De acuerdo a las primeras informaciones, desde un microbús habría sido lanzados artefactos explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi causando destrozos materiales.

En los videos que circulan por redes sociales la magnitud de la detonación que dejó un vehículo y una motocicleta reducidas a chatarra.

ACABA DE ESTALLAR UNA BOMBA EN EL BATALLÓN DE PALMIRA 😱😱 pic.twitter.com/0oREvCfjaN — Saa (@saavedrarojo) April 25, 2026

De momento no se tiene información por parte de las autoridades si este nuevo hecho terrorista dejó lesionados o víctimas fatales o si solo se trató de daños materiales en la zona.

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Este ataque se presenta doce horas después de otro más registrado en Cali también muy cerca del Batallón Pichincha en el que utilizaron un carro bomba para amedrentar a la ciudad.

El vehículo utilizado al parecer era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el batallón, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

En un video de una cámara de seguridad del lugar muestra al vehículo detenerse justo en una intersección muy cerca del batallón. De él se baja una persona que camina deprisa alejándose del microbús que segundos después detona.

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Pese a que era una calle concurrida, esta explosión no dejó víctimas. Un carro particular que transitaba por el sector frenó de manera anticipada ante la explosión evitando así una tragedia mayor.

El vehículo quedó reducido a chatarra tras el incendio provocado por los mismos explosivos sin que se reportara ningún lesionado, según información recogida por la Personería de la capital del Valle del Cauca.

De igual manera, condenaron “de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.

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“Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección”, agregó la entidad.