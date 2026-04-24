El Gobierno Nacional informó que, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió un nuevo decreto que tiene que ver con cambios que tendrán varios de los alimentos básicos en Colombia.

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Se trata del Decreto 380 de 2026, mediante el cual se establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales con el fin de fortificar alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz.

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Salud, es una medida que busca prevenir y reducir deficiencias nutricionales que afectan a millones de colombianos, fortaleciendo la salud pública y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

Por esto, alimentos de consumo diario como el pan, que es elaborado con harina de trigo, las arepas, que se hacen con harina de maíz, y el arroz, tendrán vitaminas y minerales añadidos durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas.

Para el Gobierno, esto significa que los consumidores, sin cambiar sus hábitos alimenticios, recibirán nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar.

En el decreto se subraya que para esta nueva medida se utilizarán compuestos de alta absorción por el organismo; no se alterará el sabor, olor ni apariencia de los mismos; y se articulará con otros programas para evitar consumos excesivos.

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“El Análisis de Impacto Normativo AIN evidencia que la medida tiene un alto potencial de beneficio para la salud pública, ya que podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes. Estos efectos podrían traducirse en una reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, así como en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, al tiempo que contribuirían a aliviar la presión sobre el sistema de salud. Desde el punto de vista económico, la implementación implicaría costos mínimos, entre el 0,3 % y el 2,5 % del costo de producción, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión”, se lee en el escrito del Ministerio de Salud.