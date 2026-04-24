Este viernes 24 de abril, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente Gustavo Petro se reunió con Delcy Rodríguez, la mandataria encargada de Venezuela, lo que significó la primera visita del jefe de Estado colombiano desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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“Me reúno con la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez para trabajar temas claves como seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera entre los países hermanos”, se lee en una publicación realizada por el presidente Petro.

Tras el encuentro, las delegaciones de ambos países revelaron que se firmaron al menos siete acuerdos de cooperación bilateral que fueron abordados por los mandatarios en sus discursos que estuvieron fundamentados en la unidad entre los dos países.

La presidenta encargada dijo que en la reunión discutió con el mandatario colombiano sobre migración, educación, cultura, comercio, asuntos ambientales, salud y defensa. Mencionó que se habló en referencia a la “sustitución de importaciones” tanto de Venezuela como de Colombia de productos que se consiguen entre ambos países, y anunció la interconexión eléctrica y gasífera, que beneficiaría especialmente al occidente de Venezuela.

Se supo que las delegaciones también hablaron sobre turismo y acordaron reactivar la conexión aérea.

En cuanto a seguridad, las dos naciones empezarán a compartir información a través de diferentes mecanismos y desarrollarán labores inteligencia de manera “inmediata” para el combate contra bandas transnacionales dedicadas al narcotráfico y contrabando.

El presidente Petro, por su parte, reveló que habló sobre la “reconstitución de la unidad” y se refirió a la coordinación de un esfuerzo conjunto entre los dos países para “liberar” a los pueblos fronterizos de la influencia de los grupos ilegales dedicados a economías ilícitas de “cocaína, oro o trata de personas”.