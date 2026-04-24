El empate 1-1 en el General Santander entre Cúcuta y Junior dejó un poco tranquilo a Alfredo Arias. El uruguayo reconoció que su equipo no logró sostener el plan inicial y terminó cediendo terreno tras la rápida reacción del rival.

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“Nos empataron rápido. Antes del empate de ellos tenemos el gol claro dentro del área y no pudimos definir. Hasta el gol del Cúcuta estuvimos bien, luego no encontramos el juego que habíamos planeado, pensado. Cúcuta en esta cancha el ganó al América, al Tolima, cuando Bucaramanga venía bien le empató. Tiene buenos jugadores. Es un rival que conoce su cancha, el clima. Compitieron muy bien ellos. Queríamos llevarnos los tres puntos, pero no pudimos”, destacó en rueda de prensa.

El entrenador explicó que los momentos del compromiso estuvieron marcados directamente por las anotaciones.

“Fue un partido en el que los goles marcaron los momentos del partido. Nosotros necesitamos fortalecernos como grupo, hicimos muchos cambios. La mayoría de los jugadores que jugaron no son los que venían haciéndolo y pensamos que estarían frescos y llevarnos los tres puntos. Mañana viajamos, llegamos de tarde a Barranquilla y el domingo estaríamos viajando para Lima para jugar el martes”, señaló.

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El charrúa también hizo énfasis en la necesidad de mejorar el desempeño, porque su equipo aflojó luego del empate rival.

“Hay que poner la mirada ahí, poner claros y fuertes de cabeza a los jugadores. Cúcuta hizo un buen partido. No es que nosotros tenemos que venir y pasar por encima de un equipo que ha hecho buenos resultados. Tenemos que ofrecer más. Después del gol de Cúcuta no estuvimos finos con la pelota, a la hora de defender, eso lo tenemos que mejorar”, afirmó

En su análisis táctico, destacó lo hecho por las bandas en el primer tiempo, aunque lamentó la rápida igualdad que cambió el rumbo del encuentro.

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“En el primer tiempo encontramos por las bandas varias veces buenas jugadas. Cambiamos el juego de un lado a otro y así vino el gol. No duró mucho eso, porque Cúcuta encontró rápido el gol. El gol te pone un estado de ánimo a favor o en contra. A Cúcuta lo rescató rápido eso y tuvieron mejor ánimo para enfrentar lo que venía. Luego se hizo un partido luchado, con una cancha pesada, meter mucha pierna. Esperamos recuperar a los jugadores, porque tenemos en pocos días el compromiso internacional porque tenemos que traernos algo de allá, ojalá los tres puntos”, manifestó.

Eso sí, el timonel fue autocrítico al considerar que su onceno debió generar más peligro en el arco rival.

“Deberíamos haber creado más chance de gol con los jugadores que jugaron. Había un rival en frente, se defendió bien, no estuvimos claros y habrá que esperar a la próxima”, argumentó.

Sobre el final de la rueda de prensa, el DT tuvo una pequeña discusión con un periodista que le dijo que se estaba quejando del arbitraje de Héctor Rivera.

“Nuestra seña en Uruguay es otra, si hubiera querido hacer una seña de esas no era por robo. No tengo ninguna intención. Dieron opinión de dos faltas y se olvidaron de todas las que no pitaron. Está bien, defienden lo suyo. Pero cuando me hagan una pregunta, que sea una pregunta, no una opinión”, comentó.

Por último, Arias cerró con una reflexión sobre el presente del equipo, destacando el esfuerzo en medio de la exigente seguidilla de partidos.

“Queríamos ganar, satisfecho no me puedo ir. Este Junior viene de salir campeón, clasificó dos fechas antes de terminar el campeonato mientras competía en la Copa Libertadores. Veníamos de tres partidos en seis días. Junior está compitiendo, dándolo todo. Pusimos una nómina en cancha muy buena, que no venía jugando, pero fresca. Cúcuta hizo un buen partido”, concluyó.