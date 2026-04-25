Tras el empate 1-1 ante Cúcuta Deportivo, Yimmi Chará, analizó el compromiso y dejó claro que las condiciones del terreno y la rápida reacción del rival influyeron en el desarrollo del juego.

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“Sabíamos que la cancha era una de las adversidades porque llovió antes del inicio. El equipo en el primer tiempo hizo muchas cosas buenas. Lógicamente Cúcuta es un rival complicado, que juega bien, que tiene buenos jugadores en la parte de adelante. No pudimos tener el control después del gol y luego nos empatan”, destacó en rueda de prensa.

El atacante también destacó el ambiente vivido en el estadio y el peso histórico del conjunto motilón, además de lamentar no haber conseguido los tres puntos.

“Cúcuta se caracterizó por eso, por tener una muy buena afición. Es uno de los equipos históricos del fútbol colombiano, que ahora está en la A. Yo tuve la oportunidad de jugar hace muchos años acá, da mucha alegría volver a este tipo de escenarios. Veníamos con el objetivo de llevarnos los tres puntos, de ubicarnos mejor en la tabla. Lastimosamente nos empatan muy rápido, el equipo no logró identificar los espacios que nos estaban dando”, señaló.

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De cara al partido ante Sporting de Cristal, el próximo martes, el caleño resaltó el rendimiento reciente del equipo fuera de casa y anticipó la dificultad de los próximos compromisos.

“Desde hace unos semestres atrás Junior viene sacando buenos resultados de visitante. No solo este semestre. Si analizamos, hay muchos semestres atrás que Junior viene ganando en la altura, que era difícil para nosotros. En Lima será un partido difícil, en Paraguay el equipo jugó bien, no pudimos concretar. Tuvimos ese error y ellos lo aprovecharon. La serie está abierta, vamos a pelear hasta el final”, manifestó.

Sobre su rol en el segundo tiempo, explicó los ajustes tácticos que realizó para fortalecer una zona específica del campo.

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“Fue el planteamiento. Ellos se estaban haciendo fuertes a los costados de Harold. Estaban aprovechando mucho por esa zona. Entré a acompañarlo un poco, sin dejar de atacar. Por momentos del segundo tiempo fuimos claros, no pudimos estar finos en ese último pase”, comentó.

El futbolista insistió en la importancia de mantener la competitividad pese al exigente calendario, subrayando el compromiso del grupo en cada torneo.

“Todos los partidos son importantes para nosotros. Cuando estás en este tipo de equipo y ante este tipo de torneos todos debemos estar preparados. Hay cosas que influyen, que se nos salen de las manos, que es el calendario tan apretado que se tiene. No por eso vamos a dejar de competir, vamos a hacerlo igual, de la misma manera. En los dos partidos de Copa el equipo ha hecho buenos partidos”, señaló.

Por último, Yimmi Chará explicó que los errores hacen parte del juego y que intentan siempre corregir.

“Una de las cosas que influye es el rival, también se prepara para marcarlo a uno, para ganarle a uno. Nosotros en el transcurso del partido vamos analizando, tratando de ver cuáles son las mejores opciones. Cometemos errores, hace parte del fútbol. Todos los días trabajamos para que estén esas conexiones. El equipo así gane va a seguir buscando en todas las canchas donde juguemos. Se vienen cosas muy importantes en este mes y hay que estar preparados”, concluyó.