El eco de la derrota todavía resonaba cuando el defensor argentino Julio Coria decidió dar un paso al frente. Tras la caída (4-0) de su selección frente a Colombia en la final del Sudamericano sub-17, sus declaraciones en caliente no pasaron desapercibidas y generaron malestar tanto en el entorno de ‘la Amarilla’ como en la opinión pública. “No nos faltó nada. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, afirmó en la entrevista en cancha post partido.

Sin embargo, con el paso de las horas y la cabeza más fría, el zaguero optó por rectificar y ofrecer disculpas públicas, reconociendo que sus palabras no reflejaban el espíritu deportivo que debe prevalecer en este tipo de competencias.

En un mensaje difundido a través de redes sociales y replicado por medios argentinos, Coria admitió que la frustración del momento lo llevó a expresarse de manera inapropiada.

“No fue la forma ni el momento. Quiero pedir disculpas a la selección de Colombia, a sus jugadores y a todos los que se sintieron ofendidos”, señaló el juvenil, quien también subrayó el mérito del rival en la obtención del título. “No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Nos ganaron muy bien, fue un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón”, agregó.

El defensor, uno de los habituales titulares del combinado albiceleste a lo largo del torneo, fue protagonista de una campaña en la que Argentina mostró solidez defensiva y carácter competitivo, aunque no le alcanzó para frenar a una Colombia contundente en el partido decisivo. La derrota, amplia en el marcador, dejó secuelas evidentes en varios jugadores, y Coria no fue la excepción. Sus primeras reacciones, marcadas por la impotencia, contrastan ahora con un tono más reflexivo y conciliador.

#ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 24, 2026

Desde el entorno de la selección argentina valoraron el gesto del futbolista, entendiendo que se trata de un aprendizaje dentro de su proceso formativo.

El entrenador Diego Placente se pronunció ante la controversia provocada por los dichos del jugador. La intervención se produjo el 22 de abril, en diálogo con el programa ‘Como Te Va’, de Dsports Radio Argentina, conducido por Marcelo Benedetto. Placente definió como prioritario el acompañamiento a jugadores juveniles en situaciones de presión y autocrítica.

“A los 17 años, los jugadores empiezan a vivir muchas cosas y empiezan a convivir con la presión, y para nosotros es un desafío enorme poder acompañarlos. Por otra parte, Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”, declaró.

“Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”, agregó.

Así, lo que comenzó como una polémica tras el pitazo final termina reconduciéndose hacia un mensaje más acorde con los valores del deporte. Para Julio Coria, más allá del sabor amargo de la derrota, queda la lección de que cada palabra cuenta, especialmente cuando se viste la camiseta de una selección.