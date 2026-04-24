El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, no se mostró convencido de que la medida de una sobretasa a la alergia como medida para recuperar las finanzas de la intervenida empresa de energía Air-e, la cual presta sus servicios en Atlantico, Magdalena y La Guajira.

Verano señaló que ve como “una medida un poco desesperada, o sea, yo creo que, evidentemente, hay dificultades en el sector eléctrico por falta de una financiación. Entonces, esta sobretasa, que ojalá no se convierta como en una, en contravía precisamente de los estímulos que se le debe dar a la gente para que haga las inversiones todas estas que estamos requiriendo. Entonces, hay que pensar muy bien esas sobretasas”.

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Comentó que según lo expresado por el l jefe de esa cartera, Edwin Palma, lo que se le apunta es una solución y por tanto el Gobierno debería buscar alternativas dentro de sus arcas.

“Lo que le entiendo al al ministro de Minas y Energías es que hay que buscar una solución. Se necesitan unos recursos en este momento, o los pone el gobierno nacional de su de sus recursos, o los busca a través de sistema de financiación adicionales, como esta de una sobretasa. Entonces, eso yo creo que es una discusión importante”.

Verano también puso en tela de juicio la efectividad de las diferentes intervenciones realizadas por este gobierno, entre esas la realizada a Air-e.

“Se suponía que la intervención iba a a tener unos resultados inmediatos. Entonces, ya lo que se está notando es que lo que pasa también en el sector salud, lo que pasa en el sector educación, lo que pasa en las universidades, muchas veces los problemas que tienen son estructurales. Cuando el gobierno nacional ve que hay problemas estructurales, entonces, cree que es falta de manejo local, entonces, las intervenciones, ninguna ha dado resultado”.

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Añadió que esto “lo que quiere decir que no es quien maneje, no es no es así, la competencia es si maneja el gobierno local o el gobierno nacional, y, finalmente, lo si la estructura del negocio no está ordenada y clara, manéjelo, quien lo maneje va a tener el problema de fondo, que es la falta de adecuada.

Concluyó aseguran que es una medida desesperada porque “están buscando unos ingresos, que, evidentemente, necesitan. Entonces, no sé si sea el momento como de pensar qué queremos, qué necesitamos para tomar unas decisiones de fondo. Me parece que el ministro está haciendo unas propuestas, buscando una salida. Yo creo que hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que buscar con él que sea la lo mejor para el para el todo el sistema eléctrico”, cerró.