Rafa Pérez presenta su nuevo álbum “EN TIEMPO REAL”, un lanzamiento que marca un punto de evolución en su carrera, con una propuesta auténtica que preserva la esencia del vallenato.

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El proyecto nace de una experiencia creativa desarrollada junto a su equipo en una Casa Estudio, una dinámica íntima y poco convencional que permitió construir cada canción desde la cercanía, la conexión musical y el proceso genuino de creación en vivo.

En esta producción, Rafa Pérez se acompaña de los acordeoneros Sergio Luis Rodríguez y Juank Padilla. El álbum incluye canciones de destacados compositores Omar Geles, Marciano Martinez, Jhon Mindiola, Breiner Gutiérrez, Elkín Garcia, Alberto Krammerer, Sergio Luis Rodriguez, Fabian Corrales, Erika Vidrio, Rolando Ochoa, Daniel Geles, Alberto “Tico” Mercado, Aurelio “Yeyo” Nuñez, Rosendo Romero y Jose Alfonso “Chiche” Maestre.

Los visualizers fueron grabados en los sitios mas icónicos de Europa, como Madrid, París, Roma, en un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos complementando la propuesta audiovisual del proyecto.

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“El Puntico”, fue el anticipo del álbum, tema del recordado Omar Geles, una canción que narra la historia de una mujer que deja el amor verdadero por una relación basada en lo material, pero con el tiempo descubre que no se siente plena ni enamorada.