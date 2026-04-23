Una denuncia por presuntos casos de acoso, hostigamiento e intimidación fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Junior Peralta Martínez, conocido en el mundo artístico como Zaider y hermano del cantante de champeta Jader Tremendo.

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La información fue dada a conocer por el portal La Lengua Caribe, que señala que los hechos estarían relacionados con el fin de una relación sentimental entre el artista y la mujer que presentó la denuncia, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.

De acuerdo con el expediente citado por ese medio, la afectada habría sufrido un fuerte impacto emocional y manifestaría temor ante la posibilidad de que un video de carácter íntimo pudiera ser divulgado.

Según lo expuesto, después de la ruptura se habrían presentado reiterados contactos por parte del señalado, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y distintas redes sociales, lo que habría generado una situación de insistencia constante.

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La Lengua Caribe, junto con El Meridiano, habría tenido contacto con la denunciante, quien asegura que la frecuencia de estas comunicaciones habría afectado de manera significativa su estabilidad emocional y su vida diaria.

Uno de los puntos más delicados del caso sería la supuesta utilización de material íntimo como forma de presión para intentar retomar la relación, lo cual incrementaría el nivel de preocupación de la víctima.

La mujer también habría expresado al medio citado su temor permanente frente a la posibilidad de que dicho contenido sea difundido en plataformas digitales o redes sociales.

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En la denuncia se indica que los hechos comenzaron tras la finalización del vínculo sentimental y que los contactos no se habrían limitado a un solo canal, sino que habrían incluido múltiples vías digitales y telefónicas.

Finalmente, según el medio, esta situación habría obligado a la presunta víctima a modificar sus rutinas habituales por el temor a una posible exposición pública de su intimidad.