Este jueves, como cada 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para fomentar lectura, creatividad y protección de la propiedad intelectual.

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La organización eligió este día por su carácter simbólico dentro de la literatura universal, ya que coincide con la muerte de figuras como William Shakespeare (1616) e Inca Garcilaso de la Vega (1616).

Esta jornada representa una oportunidad ideal para asistir a ferias de libros, ir a bibliotecas, comprar ejemplares y visitar destinos vinculados con la obra y el legado de grandes autores como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío, entre otros.

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Para este último plan, la plataforma Civitatis, especializada en la venta de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués en todo el mundo, compartió una ruta por Latinoamérica que sigue la huella de los mencionados autores, a través de experiencias que conectan a los viajeros con el legado literario de cada uno.

Tours literarios en Latinoamérica

1. Barranquilla, Colombia – Gabriel García Márquez

La capital del Atlántico guarda una parte esencial de la historia literaria de Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad.

El tour literario por Barranquilla permite conocer lugares que marcaron la vida cultural de la ciudad, como la plaza de San Nicolás y la antigua Sodería La Estrella.

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Además, la experiencia también rescata la figura de Ramón Vinyes, escritor y dramaturgo español de origen catalán, quien, aunque no fue un autor latinoamericano, tuvo una influencia importante en la vida cultural barranquillera y fue homenajeado por Gabo en Cien años de soledad.

2. Valparaíso, Chile – Pablo Neruda

El puerto chileno fue una de las ciudades que más conectó con el universo de Pablo Neruda, autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada.

El recorrido pasa por algunos de los lugares más emblemáticos del puerto, como la Plaza Sotomayor y el Muelle Prat, y permite descubrir la esencia de una ciudad marcada por sus cerros, miradores y ascensores.

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La visita termina en La Sebastiana, la casa museo de Neruda en Valparaíso, un lugar clave para entender su vínculo con la ciudad y una parada imprescindible para quienes quieren acercarse a su legado desde uno de los escenarios que más lo inspiraron.

Shutterstock Casa museo de Pablo Neruda en Valparaíso

3. Buenos Aires, Argentina – Jorge Luis Borges

La capital argentina es clave para entender la obra de Jorge Luis Borges, autor de Ficciones. Con el tour de Borges se recorren espacios de la ciudad que estuvieron ligados a su vida y a su literatura, especialmente en barrios como Palermo, donde pasó parte de su infancia.

A lo largo del recorrido, la experiencia conecta calles, esquinas y escenarios cotidianos con la mirada de un autor que convirtió a Buenos Aires en parte fundamental de su universo narrativo.

Monumento de Jorge Luis Borges en Buenos Aires.

4. León, Nicaragua – Rubén Darío

Este destino nicaragüense es una de las ciudades imprescindibles para acercarse a la vida y obra de Rubén Darío, autor de Azul.

La experiencia permite conocer lugares vinculados al poeta, como la catedral donde descansan sus restos y la casa museo que conserva parte de su historia.

Además, el recorrido suele completarse con la visita a León Viejo, uno de los enclaves históricos más importantes de Nicaragua, ubicado cerca del volcán Momotombo.

Todo esto convierte a León en una parada muy especial para entender la dimensión cultural de Darío y su lugar dentro de la literatura hispanoamericana.