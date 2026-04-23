Este jueves 23 de abril se estrenó en las salas de cine de Colombia el biopic ‘Michael’, que explora el lado más íntimo del ‘rey del pop’, Michael Jackson. La cinta es dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, de madre colombiana.

Lea: ‘El Rey del Pop’ llega a la gran pantalla en ‘Michael’

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Glen Wilson

Esta semana, en medio de la expectativa e ilusión de los fanáticos de Michael Jackson por el estreno de la película en varios países, fue compartida en redes sociales una fotografía reciente de Katherine Jackson, progenitora del artista y matriarca del clan Jackson.

Lea: Así fue el duro proceso de Jaafar Jackson para convertirse en Michael en la biopic del ‘Rey del Pop’

Katherine tiene 95 años. Nació en el año 1930 en Clayton, un pueblo ubicado en el condado de Barbour en el estado estadounidense de Alabama. Entre 1950 y 1966 tuvo diez hijos con su esposo Joe Jackson, fallecido en 2018.

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Nia Long como Katherine Jackson en la cinta 'Michael'. Photo Credit: Glen Wilson/Lionsgate

Esta mujer fue clave en la carrera artística de sus hijos, como fueron los casos de Michael y Janet Jackson. De hecho, ‘el rey del pop’ dijo en su autobiografía ‘Moonwalk’ (1988) que su madre jugó un papel clave en la exploración de su talento musical.

“Me enseñó que mi talento para cantar y bailar era tanto obra de Dios como una hermosa puesta de sol o una tormenta que deja nieve para que los niños jueguen”, destacó.

Cuando se eligió a Jaafar Jackson para que interpretara a su tío Michael en la película que se estrenó esta semana, la matriarca del clan se mostró conforme con la decisión al ver la prueba de cámara del joven y afirmó: “Ese es Michael”.

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Glen Wilson

El pasado martes Colman Domingo, el actor que interpreta a Joe Jackson en el filme, publicó en las ‘historias’ de su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa junto a Katherine, quien luce sonriente.

Lea: Jaafar Jackson: mantuve casi un año en secreto el papel de ‘Michael’

“Recibir su amor y apoyo era todo lo que necesitaba. Reímos, nos miramos a los ojos y vivimos un momento precioso esa noche. (...) Gracias a la familia que vino y nos acompañó con tanto cariño, tanto a nosotros como a nuestro trabajo. La hicimos feliz”, escribió Domingo.

Tomada de Instagram Katherine Jackson, madre del 'rey del pop'.

Jaafar Jackson, genética y trabajo para ser ‘Michael’

Aunque Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Genevieve Oaziaza, contaba con el factor de la genética, tuvo que asistir a clases de actuación para ponerse en la piel de su tío, además de someterse a un duro entrenamiento para replicar sus movimientos de baile, lo que le llegó a provocar heridas sangrantes en los pies.

Este episodio tuvo lugar el primer día de grabación, en el estadio Wembley (Londres), para recrear el ‘Bad World Tour’ (1988), donde llevó a cabo “una de las actuaciones más difíciles”, según destacó Fuqua en Berlín.

Bruce Talamon/Lionsgate/Bruce Talamon/Lionsgate Jaafar Jackson as Michael Jackson in Michael. Photo Credit: Bruce Talamon

El trabajo de Jaafar ese día fue todo lo que el productor, Graham King, y Fuqua necesitaron para convencerse de las capacidades del joven de 29 años, que, según confesó, nunca quiso ser actor y ocultó durante casi un año el papel a su familia porque quería estar totalmente seguro de estar a la altura de este reto.

Lea: Prince y Bigi Jackson apoyan a su primo Jaafar en el preestreno de ‘Michael’ en Berlín

Jafaar creció en la casa familiar de los Jackson en Encino (California), que el cantante, amante de los animales, convirtió en un pequeño zoo particular con un chimpancé, llamado Bubbles (Burbujas), una jirafa o una llama, entre otros a los que el artista consideraba “amigos”.

En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de ‘Thriller’ y los Grammys que se agolpaban en sus manos en la gala de 1984.