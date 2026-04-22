David Bisbal lanza hoy “Vivir así es morir de amor”, su nuevo single y carta de presentación de su próximo álbum de estudio. Se trata de una cuidada reinterpretación del clásico inmortal de Camilo Sesto, con la que el artista inaugura una etapa artística marcada por la elegancia y un sonido más sofisticado.

En esta nueva versión, David Bisbal nos muestra una vez más su estilo crooner, que pone el foco en la excelencia vocal, los arreglos refinados y el sentimiento, aportando una nueva dimensión a una de las canciones más emblemáticas de la música en español. El resultado es un homenaje emocionante, respetuoso y contemporáneo que conecta generaciones y revaloriza un grandísimo tema desde una perspectiva actual.

“Este proyecto nace con la intención de traer a la actualidad esas joyas que nos han acompañado durante tantos años… y también de acercarlas a nuevas generaciones, a personas a las que quizá, por edad, no les tocó vivirlas en su momento. Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías… ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme”, dice el propio artista.

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El artista ya había adelantado el tema en directo el pasado mes de marzo, donde su interpretación despertó una gran acogida entre el público, anticipando el impacto de este lanzamiento.

Con una maestría vocal sin precedentes, David Bisbal sigue trazando la ruta del crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y versátil del mundo hispano y llevando el sello de la excelencia latina a todos los rincones del planeta.

El videoclip, rodado en el majestuoso Palacio Real de Aranjuez, destaca no solo por su cuidada estética sino también por la elección de un enclave cargado de historia. Este emblemático palacio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y antiguo lugar de recreo de la monarquía española, aporta un aire sofisticado a la producción. Aranjuez fue escenario de inspiración para compositores como Joaquín Rodrigo, cuyo célebre Concierto de Aranjuez evoca precisamente los jardines que rodean este histórico lugar, ahora reinterpretados visualmente en la propuesta artística del almeriense.

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“Vivir así es morir de amor” supone no solo un tributo a uno de los grandes referentes musicales, sino también una firme declaración de intenciones de David Bisbal, que continúa evolucionando y explorando nuevos territorios sonoros sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más destacados del panorama musical.