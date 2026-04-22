Apenas unas cuantas horas después de que el presidente Gustavo Petro le llamara la atención al ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo por los recientes acontecimientos relacionados con las cárceles y el Inpec, se confirmó que ‘Kiko’ Gómez y alias Marquitos Figueroa fueron trasladados desde La Picota a otros penales.

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“Y yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas. Incluido el plan que tienen de concentrar unos bandidos, creo que, en La Picota, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor guajiro este, ‘Kiko’ Gómez, y el otro, Marquitos le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente. Y lo están permitiendo, señor ministro de Justicia”, fue parte de lo que dijo el mandatario nacional este martes durante un consejo de ministros.

Este miércoles, el mismo ministro Cuervo confirmó ante medios de comunicación el traslado de los antes mencionados.

Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira, y Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa; fueron trasladados por el Inpec a primeras horas de este miércoles, junto a Daimler Corrales Figueroa, primo de Marquitos.

De acuerdo con El Tiempo, 'Kiko’ Gómez fue trasladado a la cárcel de La Dorada (Caldas). Hay que recordar que este exgobernador fue condenado por ser el determinador del asesinato de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz y el escolta Wilfredo Fonseca.

Mientras tanto, Marquitos Figueroa ahora estará recluido en la cárcel de Girón (Santander). Su condena tiene que ver con homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de armas, entre otros delitos. Era jefe de una organización criminal señalada de ejecutar asesinatos selectivos en La Guajira y zonas cercanas.