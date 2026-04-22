En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de los nueve integrantes de la asociación Aremca involucrados en un escándalo de corrupción, que a juicio del ente acusador, resultó ser el más grande en la historia del país, relacionado con los recursos de las regalías.

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“Como característica más grotesca, realizaban invitaciones privadas a personas seleccionadas por el grupo de delincuencia organizada, a quienes les enviaban tres invitaciones privadas para que una de ellas fuese la feliz ganadora”, señaló la Fiscalía.

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Captura de pantalla Aspecto de la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo este lunes 21 de abril.

El fiscal del caso advirtió, durante las audiencias preliminares, que ciertas prácticas desarrolladas por los involucrados, y ahora capturados, fueron completamente “grotescas”, a tal punto de omitir o alterar información que se cargaba en el sistema de contratación pública.

Ahora, el ente acusador deberá presentar ante un juez de control de garantías todas las pruebas correspondientes que demuestren los delitos cometidos por estas nueve personas, quienes podrían terminar en la cárcel, de ser aprobada una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“Contratadedo”

Asimismo, el fiscal a cargo del proceso describió los detalles que involucran a la asociación Aremca y los proyectos destinados por alcaldías y gobernaciones bajo el “contratadedo”, iniciativas que se entregaban a dedo a determinados contratistas sin cumplir los requisitos legales.

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“Era un contratadedo porque ustedes sabían que no era un régimen exceptuado, pero adicional, si ello sí lo fuere, tenían que cumplir con los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política: son igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad”, añadió el fiscal.

La Fiscalía enfatizó que fueron al menos cien contratos los que resultaron comprometidos en este escándalo de corrupción con regalías, y que en la mayoría se incumplieron las obligaciones legales que exige la ley en materia de contratación pública.