En Colombia, los días festivos suelen captar la atención de quienes planean salir de la rutina, ya sea para viajar, reunirse con sus seres queridos o tomar un descanso. Sin embargo, el próximo lunes festivo no estará ligado al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ya que este año la fecha se ubica en viernes.

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Asimismo, de acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, varias celebraciones de carácter religioso y civil se trasladan al lunes con el propósito de incentivar el turismo interno y facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Si bien el 1 de mayo es un día festivo oficial en el país, en algunas ocasiones estas fechas se mueven para formar fines de semana largos. No obstante, en esta oportunidad no habrá traslado, por lo que se mantiene en su día habitual y no hace parte del próximo puente festivo.

El siguiente fin de semana largo será el 18 de mayo, cuando se conmemora la Ascensión del Señor o Ascensión de Jesús, una fecha que sí cae en lunes. Esta celebración tiene carácter nacional y genera un puente festivo que impacta tanto la jornada laboral como la dinámica cotidiana en el país.

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A diferencia de otras fechas fijas, el Día de la Ascensión cambia cada año, ya que depende del calendario lunar. Su conmemoración se establece exactamente cuarenta días después del domingo de Resurrección.

Esta festividad recuerda el pasaje bíblico en el que, según los evangelios de Lucas y Marcos, Jesús asciende al cielo ante sus discípulos y anuncia la llegada del Espíritu Santo. Aunque fue San Agustín de Hipona quien le dio mayor relevancia en el siglo IV, ya existían referencias anteriores en escritos de San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nisa.

La celebración no es exclusiva de Colombia. También forma parte del calendario en países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Suecia, Filipinas, Indonesia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Burundi, Costa de Marfil, Namibia, Senegal, Haití y Corea del Sur.

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Esta coincidencia a nivel internacional reúne a millones de personas en torno a una misma fecha, aunque las tradiciones y formas de celebración varían según cada cultura.

Finalmente, en Colombia, el Día de la Ascensión combina actividades religiosas, encuentros familiares y viajes a destinos con significado espiritual. Al ser parte del calendario católico, la jornada incluye tanto actos litúrgicos como costumbres propias de los fines de semana largos.

Aunque no establece restricciones alimentarias como ocurre en la Semana Santa o la Cuaresma, sí integra prácticas que mezclan fe, turismo religioso y gastronomía tradicional en distintas regiones.

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