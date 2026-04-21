El sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B, se está evaluando para que próximamente se use para el pago de nóminas en tiempo real para las empresas colombianas.

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De acuerdo con Paula Rojas, Sales director para Latam en Infobip, citada por Portafolio, esta iniciativa permitirá realizar dispersiones de fondos masivas de forma instantánea. Además, se trata de una medida que elimina la dependencia de horarios bancarios tradicionales.

Se trata de una iniciativa que busca erradicar los tiempos actuales para pagos del sistema bancario y laboral. Con los pagos inmediatos, las empresas pueden garantizar que sus empleados tengan sus salarios de manera instantánea.

“Hoy, muchas empresas en Colombia deben cargar archivos, esperar ventanas de procesamiento y ajustarse a horarios bancarios para ejecutar pagos. Con Bre-B, esa lógica tenderá a desaparecer”, explica Rojas al medio mencionado.

Con esta transición, la carga de archivos por parte de las empresas sería reemplazada por procesos que son automáticos. Las compañías podrían desembolsar salarios con mayor agilidad.

De acuerdo con el medio, hasta marzo de 2026, el sistema ha registrado un total de 12.675.863 llaves digitales. El ecosistema ya cuenta con 34.586.782 clientes registrados que utilizan activamente la plataforma.

No obstante, la participación en las empresas en este sistema apenas llega a ser de 8,6 por ciento de las llaves con código de comercio registradas.