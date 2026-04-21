Las condiciones que puso el candidato Iván Cepeda para enfrentarse en un debate a sus contrincantes de la contienda, especialmente Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia generaron una enorme polémica en todos los sectores políticos.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo el candidato del petrismo durante un evento de campaña en Fusagasugá (Cundinamarca).

Sin embargo, pese a su cambio de postura —pues antes estaba cerrado a participar en cualquier debate—el candidato de la izquierda puso varias condiciones para llevar a cabo este encuentro.

Señaló que “concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosamente pactados. No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.

En el podcast de la periodista María Jimena Duzán, Cepeda fijó sus reglas y condiciones, asegurando que en primera medida este debate debería ser solo con Paloma y Abelardo, a quienes los ubica en “la extrema derecha”.

Añadió que simplemente Sergio Fajardo y Claudia López " no hacen parte. Están ubicados en otro espectro ideológico, seguramente debatirán y depronto debatiremos. Pero este escenario está claramente definido", aseveró.

Abelardo de la Espriella pide que medios sean los que tomen las riendas

Tras laas condiciones que impuso Cepeda, el candidato de Defensores de la Patria envió un comunicado dirigido a medios de comunicación en el que pide que sean estos los que dirijan los debates y pongan las reglas, no el aspirante del Pacto Histórico.

“Durante meses, desde las tribunas de los medios y de las redes, he exigido un cara a caracon el candidato del continuismo petrista, el senador Iván Cepeda. Lo hice sin condiciones,sin dilaciones y sin miedo, desde noviembre de 2025″, comenzó diciendo el candidato.

Sostuvo que si bien el aspirante presidencial de la izquierda aceptó el reto de debatir, lo hizo con condiciones, “usurpando la función sagrada” de los medios de comunicación.

“Cepeda guardó silencio, se escondió y hasta se negó públicamente a debatir. Ahora, antela presión ciudadana y las tutelas interpuestas para garantizar el derecho a la información,sale con un ‘reto’ que no es más que un farol calculado: anuncia disposición a debatir, pero solo si él impone las reglas, nombra compromisarios, pacta temarios, filtra moderadores y,en el fondo, usurpa la función sagrada que les corresponde a ustedes, los medios decomunicación independientes”, puntualizó.

Insistió en que con estas condiciones, Cepeda “no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por la paz total, que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo, ni por las verdaderas consecuencias del modelo económico y de Estado que pretenden establecer”.

Solicitó que sean los medios quienes escojan a sus propios moderadores que los medios y que estos garanticen que el debate “no se perciba como un escenario de militancia, sino como un espacio deinformación objetiva para los ciudadanos”.

“Tomen ustedes las riendas. Organicen el debate o los debates. Fijen las reglas, elijan losmoderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y suexperticia: piensen en el pueblo y su derecho a informarse por encima de cualquiercandidato; no permitan que Cepeda los desplace”, concluyó.