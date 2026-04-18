En medio de las recientes alertas nacionales e internacionales que han generado las denuncias de supuestas amenazas en contra de varios candidatos presidenciales, el Gobierno nacional puso en marcha un refuerzo de las medidas de seguridad para la campaña electoral. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que existe un seguimiento permanente a los riesgos y que la respuesta institucional se mantiene activa.

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“Las amenazas contra la democracia son latentes y universales”, advirtió el funcionario, al referirse a hechos recientes en países como Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia, además del antecedente del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La estrategia central es el ‘Plan Democracia’, activado desde hace un año para coordinar acciones entre distintas entidades del Estado. Su objetivo, según explicó el jefe de la cartera de Defensa, es prevenir hechos de violencia durante el proceso electoral y garantizar condiciones de seguridad para candidatos y votantes.

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Las operaciones se ejecutan a través de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que ha acompañado 172 actividades de campaña con presencia de la Fuerza Pública.

Más de 6.000 uniformados respaldan la seguridad de campañas presidenciales en todo el país

El despliegue incluye más de 6.000 uniformados entre Fuerzas Militares y Policía, encargados de cubrir eventos políticos y reforzar la protección en terreno.

Según el ministro, también se han fortalecido los esquemas de seguridad de los aspirantes presidenciales mediante la asignación de vehículos, personal y monitoreo constante, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Estas medidas se extienden a sus familias, sedes de campaña y lugares de actividad proselitista.

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Adicionalmente, de acuerdo con el ministro, en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta se analizaron posibles amenazas contra Paloma Valencia e Iván Cepeda. A partir de ese encuentro, las autoridades definieron focalizar esfuerzos para anticipar cualquier riesgo y ajustar los dispositivos de protección.

Cooperación internacional y verificación de amenazas refuerzan la estrategia de seguridad del gobierno

El Gobierno incluyó un componente de intercambio de información con agencias de inteligencia de otros países para verificar versiones sobre posibles atentados y mejorar la capacidad de respuesta.

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Esta línea de acción surge tras afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan contra Cepeda, que habría sido conocido por la CIA, y que posteriormente fueron controvertidas por el senador estadounidense Bernie Moreno.

Ofrecen recompensa de hasta mil millones por información que evite atentados contra candidatos políticos

El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar ataques. El incentivo aplica para datos “veraz, precisa y oportuna”.

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El ministro cerró con un llamado a que el proceso electoral se desarrolle sin violencia. “No lo es para la confrontación violenta y perversa”, afirmó.