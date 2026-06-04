La ballena rescatada el miércoles 3 de junio en Tasajera, Puebloviejo, falleció en la madrugada de este jueves mientras recibía atención en el Centro de Rescate de Fauna Marina de Corpamag, Fundación CIM Caribe y Centro de Vida Marina.

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El cetáceo juvenil de 3,3 metros de longitud y una tonelada de peso fue reportado varado por pescadores. Fue devuelto al mar varias veces, pero regresó a la playa, comportamiento asociado a enfermedad o desorientación.

Tras el rescate, recibió hidratación, exámenes y monitoreo toda la noche, pero ingresó con condición física severamente afectada. Aunque intentó comer, no retuvo el alimento y murió hacia las 4:00 a.m de hoy.

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El equipo realizó necropsia y tomó muestras biológicas para determinar la causa exacta y aportar datos genéticos y poblacionales de la especie en el Caribe colombiano.

Corpamag destacó la reacción oportuna de la comunidad pesquera de Tasajera, clave para activar el protocolo de rescate. El caso resalta la importancia de la articulación entre comunidad y autoridades para proteger fauna marina.