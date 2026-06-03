Los 250 años de creación del municipio de Ovejas, considerado el corazón de los Montes de María en el departamento de Sucre, fueron conmemorados con muchas actividades, pero de manera especial con la inauguración de obras en beneficio de sus habitantes.

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Entre ellas se destaca la pavimentación de la calle principal de la zona urbana, frente a la Iglesia, y la puesta en marcha de la central de monitoreo de las cámaras de seguridad que es administrada por la Policía Nacional, institución que representa el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, uno de los que la noche del martes fue exaltado en el marco de esta celebración de cumpleaños en un acto celebrado en la plaza pública.

“Entregamos un sistema completo de cámaras de seguridad a la Policía Nacional que nos va a servir tanto para la disuasión como la corrección y acción rápida porque la seguridad es el eje fundamental de la inversión y tenemos que apostarle a ello”, dijo el alcalde Mario Rafael Ricardo.

Sobre la pavimentación de la vía principal agregó que este proyecto hace parte de los más de 4 kilómetros que han sido intervenidos durante su mandato tanto en la zona urbana como en la rural.

“Le hemos apostado a la transformación vial, a la infraestructura educativa y a la de agua potable. Vamos a tener tres acueductos veredales y vamos a arreglar toda la planta de tratamiento de agua del municipio para tener agua potable en un 99%”, anotó el alcalde que encabezó los actos conmemorativos de los 250 años de su natal Ovejas con una eucaristía de acción de gracias presidida por sacerdotes hijos de esta tierra; seguidamente hubo una ofrenda floral; la inauguración de la calle y la central de cámaras de seguridad; el desfile institucional y cerró con los actos de reconocimiento y culturales.

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El alcalde destacó que en lo corrido de su mandato ha cumplido con más del 60% de su programa de gobierno, y en estos momentos están en ejecución obras importantes como el hospital; las cuatro alianzas productivas, cada una de ellas por más de 200 millones de pesos con cofinanciación de la alcaldía, y a su vez están entregando subsidios a los agricultores.

Próximamente iniciarán obras viales en dos corregimientos, y también será restaurada la antigua sede de la alcaldía que es la primera construcción de carácter republicano que tuvo Ovejas. En este sitio funcionará la Casa de la Cultura, el Museo Antropológico y el Centro de Memoria Histórica.

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Finalmente el alcalde anunció un aporte de 300 millones de pesos para la edición del Festival Nacional de Gaitas a desarrollarse en el mes de octubre.