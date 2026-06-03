Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido que le hizo la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija.

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La investigación, que se derivó por una denuncia, la adelanta un fiscal del Centro de Atención a Víctimas (Caivas) de la Seccional Sucre, que le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento agravado que este no aceptó, pese a ello fue enviado a la cárcel La Vega.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, “el procesado vendría abusando sexualmente de su hija biológica desde que la menor tenía 11 años, agresiones que se habrían prolongado hasta los 14 años, cuando los abusos fueron denunciados ante las autoridades”.

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Estos aberrantes hechos habrían iniciado en la ciudad de Sincelejo en el año 2019 y se prolongaron hasta el 2022, mientras la menor vivía con el ahora procesado.