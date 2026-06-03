La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó este miércoles un informe técnico sobre la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo con el que busca responder a las inquietudes que surgieron en los días posteriores a la jornada electoral.

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Tras revisar los datos oficiales del preconteo, la organización concluyó que no encontró evidencias de irregularidades en el censo electoral, la distribución de puestos de votación ni en la consolidación de los resultados. Según la MOE, la información disponible respalda la transparencia y consistencia del proceso.

¿Por qué hubo mesas donde algunos candidatos obtuvieron cero votos?

Uno de los temas que más debate generó en redes sociales fue la existencia de mesas de votación en las que ciertos candidatos no registraron ningún voto.

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Sin embargo, la MOE explicó que este comportamiento es normal dentro de cualquier elección. Al analizar los datos del preconteo con corte al 1 de junio, encontró que existe una relación estadística esperada: entre más votos obtiene un candidato a nivel nacional, menor es la cantidad de mesas donde aparece con cero votos.

Por esta razón, la organización señaló que estos resultados responden a la dinámica natural de la votación y no constituyen una señal de manipulación o alteración de los datos.

MOE desmiente el supuesto ingreso irregular de 885.000 cédulas al censo electoral

Otra de las versiones que circuló en redes sociales aseguraba que se habían incorporado de manera irregular más de 885.000 cédulas al censo electoral.

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Frente a esta afirmación, la MOE recordó que el censo definitivo quedó cerrado el 30 de abril de 2026 con un total de 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar. Esa cifra coincide con la utilizada para calcular la participación nacional del 57,88 %, equivalente a 23.978.304 sufragantes.

Sobre los 885.400 registros que generaron dudas, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, explicó que corresponden a una proyección técnica incluida en los archivos operativos para facilitar la apertura anticipada de puestos de votación en el exterior durante la semana previa a la jornada en Colombia.

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“La MOE comprobó que los 885.400 registros adicionales obedecen a una proyección técnica debidamente identificada en los archivos básicos para operativizar el mandato legal de abrir puestos de votación en el exterior desde el día lunes previo a la jornada electoral en territorio nacional#, precisó Rubiano.

La organización agregó que la votación en el exterior se realizó con una base real de 1.414.661 ciudadanos habilitados y registró una participación del 41,47 %.

La explicación detrás de los supuestos nuevos puestos de votación

También circularon versiones sobre la presunta creación de 696 nuevos puestos de votación para estas elecciones.

La revisión realizada por la MOE concluyó que esa interpretación es incorrecta. En total, para la primera vuelta se habilitaron 13.742 puestos de votación, de los cuales 253 funcionaron en el exterior.

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De estos últimos, 116 operaron en consulados desde el lunes previo a la elección y hasta el domingo. Según la organización, la cifra de 696 surge de multiplicar esos 116 consulados por los seis días de votación anticipada, por lo que no corresponde a nuevos puestos sino al funcionamiento de los ya existentes durante varios días.

MOE aclara qué pasó con las mesas que supuestamente no fueron escrutadas

El informe también respondió a los señalamientos sobre 1.493 mesas que, según algunas publicaciones, habrían quedado por fuera del proceso electoral.

La MOE explicó que en total se instalaron 122.020 mesas de votación en Colombia y el exterior. Esa cifra incluye las mesas ordinarias, las habilitadas para la votación internacional durante la semana previa a la jornada, dos mesas creadas por orden judicial para personas en Centros de Detención Transitorios y dos mesas de protocolo instaladas en el Capitolio Nacional.

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La organización aseguró que los formularios E-14 de todas estas mesas ingresaron al proceso de preconteo y consolidación de resultados y que la documentación se encuentra disponible para consulta pública.

¿Por qué algunas mesas registraron más de 300 votantes?

La MOE también aclaró las dudas sobre mesas que registraron más de 300 votos durante la jornada electoral.

En el exterior, recordó, la ley permite hasta 700 votantes por mesa, por lo que es normal que algunas registren cifras superiores a las observadas en Colombia.

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En territorio nacional, la organización indicó que ninguna mesa ordinaria superó el límite de 360 votantes. Las únicas excepciones corresponden a los llamados “puestos censo”, que cuentan con topes especiales de 500, 800 o hasta 1.200 electores.

Para atender la alta afluencia de ciudadanos en estos lugares, la Registraduría implementó un mecanismo previamente autorizado que permitió dividir parte del material electoral y los registros de votantes, facilitando el flujo de personas sin exceder los límites establecidos por la normativa.

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Con estas verificaciones, la MOE concluyó que los datos oficiales del preconteo son consistentes y que las situaciones que generaron dudas tienen explicaciones técnicas respaldadas por la información electoral disponible.