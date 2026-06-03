Las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales generaron una reacción del Consejo Gremial Nacional, entidad que expresó su rechazo a esas declaraciones y reiteró su respaldo a la Constitución, la institucionalidad electoral y el Estado Social de Derecho.

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Mediante un comunicado, el gremio manifestó inquietud por lo que considera actuaciones que podrían debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el desarrollo del proceso electoral.

“El Consejo Gremial Nacional expresa su profunda preocupación por la falta de garantías democráticas asociada a manifestaciones y actuaciones del Presidente de la República y su partido que puedan afectar la neutralidad institucional, la confianza en las autoridades electorales y el respeto anticipado por las reglas y resultados del proceso democrático”, señaló la organización en el comunicado.

Asimismo, la entidad aseguró que no puede permanecer indiferente frente a “una opción política que ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas, ha buscado sembrar desconfianza en las autoridades democráticas por conveniencia política y ha recibido el respaldo del Gobierno Nacional en medio del proceso electoral”.

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En su declaración, el Consejo Gremial reafirmó su defensa de principios como la libre empresa, la propiedad privada, la economía de mercado, la seguridad jurídica, la libre competencia y la promoción de la democracia, así como de valores relacionados con la ética, la transparencia y el respeto por el bien común.

La organización también recordó que el artículo 188 de la Constitución establece que el presidente de la República debe representar la unidad nacional y garantizar el respeto por los derechos, las libertades y las normas democráticas del país.

“El desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las autoridades competentes o de los resultados que estas proclamen, es incompatible con los principios democráticos que el Consejo Gremial Nacional defiende”.

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De igual manera, sostuvo que la estabilidad institucional depende de que todos los sectores políticos respeten las reglas del sistema democrático, la labor de las autoridades electorales y la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. Según el gremio, cuando una campaña o movimiento político desconoce estos elementos se afectan las condiciones necesarias para mantener un diálogo institucional constructivo con los diferentes sectores económicos.

En ese contexto, el Consejo indicó que continuará abierto al diálogo con actores que ofrezcan garantías de respeto por la Constitución, la propiedad privada, la iniciativa empresarial y las condiciones que favorecen la inversión, la generación de empleo y el desarrollo social.

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Finalmente, la entidad anunció que decidió “abstenerse de promover espacios de interlocución institucional con quienes persistan en desconocer los resultados electorales certificados por las autoridades competentes o en cuestionar, sin fundamento, la legitimidad del sistema electoral colombiano y de las entidades responsables de su organización y vigilancia”.