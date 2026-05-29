El Consejo Gremial Nacional (CGN) advirtió en las últimas horas que “el país enfrentará un riesgo real de desabastecimiento eléctrico y de gas natural durante el próximo fenómeno de El Niño”, por lo que hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG para que actúen de manera inmediata frente a este riesgo.

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De acuerdo a los empresarios del país, el desabastecimiento de energía puede darse por la falta de una gestión adecuada y a tiempo.

“Según Fedesarrollo, un racionamiento eléctrico similar al de los años 90 le costaría al país 1,5 puntos porcentuales del PIB (Producto Interno Bruto)”, señala el Consejo Gremial Nacional en un comunicado.

Asimismo, indicó que las advertencias por parte de los gremios del sector se han dado de manera insistente desde hace más de dos años cuando el panorama de oferta de energía firme frente a la demanda ya mostraba un déficit para el año 2026, según las proyecciones de entidades oficiales.

“Las alertas del más reciente Boletín Energético de XM (#343 del 22 de mayo de 2026) muestran un escenario preocupante, ante la alta probabilidad de que el Fenómeno de El Niño sea fuerte, en momentos en los que los embalses están por debajo de lo esperado, se presenta un crecimiento histórico de la demanda, existe un déficit de energía firme, se confirman retrasos graves en nuevos proyectos y el sector vive una crisis de liquidez que ya supera los $2,6 billones en deudas de Air-e, mayoritariamente con las generadoras térmicas”, añade el documento.

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Cabe señalar que XM advirtió que, si se presenta una sequía severa, los embalses podrían llegar a niveles nunca antes registrados lo que requeriría de manera prolongada de la generación térmica, poniendo en riesgo el suministro de energía eléctrica del país. El operador del mercado asegura que el nivel agregado de los embalses debe ser superior al 80% desde agosto de 2026, pero el 27 de mayo se encontraba en 67,46%, es decir, muy por debajo del nivel que sugiere XM para enfrentar la sequía.

Por su parte, el Ideam y el Ministerio de Ambiente alertaron sobre una alta probabilidad de llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Según las proyecciones de la NOAA, existe un 82% de probabilidad de que las condiciones comiencen a consolidarse entre mayo y julio, aumentando progresivamente hasta alcanzar el 98% a partir de agosto-octubre. Además, se prevé que el fenómeno tenga una intensidad fuerte o muy fuerte hacia el último trimestre del año.

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En ese sentido, el CGN advirtió que “el sistema también enfrenta una presión mayor por el aumento acelerado del consumo de energía, el cual aumentó en un 6,7% en abril de 2026 y en un 8,57% en lo corrido de mayo de 2026 frente a los mismos meses de 2025, consumos que superan los escenarios de demanda media proyectados por la UPME”.