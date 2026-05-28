Avianca, parte de Grupo Abra, continúa fortaleciendo su compromiso con Barranquilla y la conectividad de la región Caribe con Norteamérica con el anuncio de la salida a venta de la nueva ruta directa Barranquilla-Fort Lauderdale.

La nueva conexión iniciará operación el 15 de julio de 2026 con vuelos diarios, fortaleciendo la red de Avianca hacia Estados Unidos. Actualmente, la aerolínea opera más de 400 vuelos semanales en este mercado, conectando 14 ciudades de América Latina con más de 80 destinos en América y Europa a través de su red.

“Barranquilla es la casa de Avianca, fue la ciudad donde nacimos hace más de 106 años, y por supuesto sigue siendo un punto estratégico y un eje clave para el turismo, los negocios y el desarrollo económico del país. Con esta nueva ruta seguimos fortaleciendo nuestra red internacional y ofreciendo una experiencia de viaje que cuenta con diferentes opciones, desde Economy hasta Business Class y servicios adicionales, para que más personas puedan viajar de acuerdo con sus necesidades y preferencias”, señaló David Alemán, Director de ventas de Avianca para Colombia y Suramérica.

La ruta Barranquilla – Fort Lauderdale operará diariamente una vez, volando desde las 4:25 de la tarde.

Los tiquetes para las nuevas rutas ya están disponibles a través de avianca.com, la aplicación móvil, el Contact Center, los puntos de venta físicos y las agencias de viaje.