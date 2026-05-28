Un total de 25 líderes ambientales del Golfo de Morrosquillo fueron seleccionados para participar en el proceso de formación en gestión ambiental, ofrecido a través de las ‘Escuelas Verdes Territoriales’, donde además impulsarán, con apoyo económico para su ejecución, a las 10 mejores propuestas enfocadas en mitigación ambiental, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de prácticas sostenibles.

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El proceso formativo, que se desarrolla en el corregimiento El Porvenir, en San Antero, Córdoba, inició en marzo y se extenderá hasta diciembre de este año.

En estos espacios abordan temas relacionados con restauración ecológica, economía circular, mecanismos de acción climática, pagos por servicios ambientales y mercados de carbono, con el acompañamiento de Ocensa y ACDesarrollo, en el marco de la concesión portuaria de la ANI.

Escuelas Verdes Territoriales representa la continuidad de más de cinco años de trabajo ambiental desarrollado en la zona mediante distintos procesos comunitarios.

Yuneris Múñoz Cardona, coordinadora del convenio, sostuvo que lo que se busca es promover soluciones sostenibles desde las comunidades, con un enfoque basado en la acción climática y la gobernanza territorial, todo esto articulado con las juntas de acción comunal, líderes sociales y autoridades locales.

“Más que un espacio académico, queremos que los encuentros sean laboratorios de aprendizaje donde los participantes puedan conocer, analizar y proponer soluciones frente a las problemáticas ambientales del territorio”, explicó.

Agregó que uno de los componentes más importantes del proyecto es que “10 propuestas enfocadas en estrategias de mitigación ambiental, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de prácticas sostenibles recibirán financiación para entrar en etapa de ejecución”.

Allison Torres, participante del programa, sostuvo que esta es una oportunidad para aprender, para trabajar por el desarrollo de la comunidad, pero sobre todo por la preservación del medio ambiente, con proyectos relacionados con el reciclaje o el cuidado de los mangles.

Por su parte, Dorka Rivera Morales, integrante de la asociación de víctimas y residente del sector de San Antero, comentó que “he pensado en presentar una propuesta para la protección del mangle, que se ha disminuido por la contaminación, así que mi propuesta está enfocada en la siembra de mangle, que es muy importante para nuestra región costera”.