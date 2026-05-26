El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons quedó en libertad hace unos días por cumplimiento de la pena de prisión a la que fue condenado en Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con el desfalco de los recursos de regalías en este departamento.

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Lyons Muskus habría salido de la cárcel La Picota, en Bogotá, el pasado viernes 22 de mayo, según reveló ‘El Espectador’. El exfuncionario recuperó su libertad luego de que se cumpliera la totalidad de la pena que le impuso la Corte Suprema de Justicia en 2018.

Tras un acuerdo suscrito con la Fiscalía, el alto tribunal sentenció al exgobernador a cinco años y tres meses de cárcel. Esto luego de comprobarse que Alejandro Lyons recibía el 30 por ciento de la comisión que manipulaban de los contratos que se firmaban para realizar obras en Córdoba con los recursos de regalías.

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La Fiscalía señaló que Lyons fue responsable de las anomalías detectadas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba, que le permitieron apropiarse de $ 9.000 millones.

Al momento de emitirse la condena, en abril de 2018, el exgobernador se encontraba bajo custodia de los Estados Unidos y era testigo estrella de la Fiscalía en varios casos de corrupción como el ‘cartel de la toga’.

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El exmandatario de los cordobeses cumplió la mayor parte de la pena en Estados Unidos, donde colaboró con la DEA en calidad de testigos en varios casos de corrupción.

En julio de 2025 Alejandro Lyons regresó a Colombia en calidad de deportado desde EE. UU. y fue recluido en prisión porque era requerido por las autoridades nacionales por el delito de concierto para delinquir.

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Lla deportación se dio tras una evaluación judicial en la Corte de la Florida, que determinó si era necesaria la extradición de Lyons, quien ya había recuperado su libertad bajo fianza hace mes y medio, tras cumplir una condena en EE. UU.