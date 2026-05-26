La oficina De La Espriella Lawyers emitió un comunicado público para responder a las versiones surgidas alrededor de la representación judicial que ejerció en el caso de Rosa Elvira Cely y aclarar señalamientos relacionados con supuestos cobros económicos por parte del abogado Abelardo De La Espriella.

En el documento, la firma explicó que la defensa adelantada dentro del proceso penal se realizó bajo la modalidad “pro bono”, es decir, mediante la prestación gratuita de servicios jurídicos para acompañar a la víctima y a su familia con el propósito de lograr la judicialización y condena de Javier Velasco Valenzuela.

Según el comunicado, ni la firma ni Abelardo De La Espriella recibieron dinero por la representación en el proceso penal, al asegurar que dicha actuación hizo parte de los programas de responsabilidad social y asistencia jurídica gratuita desarrollados por la organización.

Bandido, sabes a lo que juegas. Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas.



Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización.



Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda.… https://t.co/JTkyp6GRvF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 26, 2026

La firma también se refirió a recientes declaraciones entregadas por Juliana Cely en medios de comunicación, afirmando que en ningún momento ella señaló que el abogado se hubiera apropiado de porcentajes relacionados con la indemnización derivada de la condena administrativa contra el Estado.

De igual forma, el comunicado menciona que Adriana Cely tampoco ha acusado a De La Espriella de apropiarse de recursos provenientes de una eventual reparación económica.

La firma jurídica sostuvo además que la representación dentro del proceso penal concluyó en diciembre de 2012, varios años antes de las decisiones relacionadas con procesos administrativos de reparación contra el Estado.

Finalmente, De La Espriella Lawyers aseguró que continuará brindando las aclaraciones necesarias y reiteró su compromiso con la transparencia, el rigor jurídico y la claridad en la comunicación pública.