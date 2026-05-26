Durante cuatro días las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado serán intervenidas para la calibración y el proceso de verificación técnica de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos ILS, según ha informado la Aeronáutica Civil.

El desarrollo de estas actividades técnicas tiene como propósito optimizar las condiciones de seguridad operacional de la terminal aérea. Con ello, se busca habilitar las pistas para aproximaciones de precisión en escenarios de visibilidad reducida —como los fenómenos de niebla densa—, al tiempo que se da cumplimiento al programa obligatorio de certificación periódica de estas radioayudas.

Con el fin de “salvaguardar la eficiencia del servicio” y mitigar el impacto en la operación comercial y en la experiencia de los pasajeros, la Aerocivil, tras un análisis técnico, planificó la ejecución de las labores en jornadas correspondientes a los días de menor flujo de tráfico aéreo.

El cronograma de intervención, que se desarrollará en el horario de 06:00 a.m. a 12:00 p.m., los días domingo, 24 de mayo; domingo, 31 de mayo; domingo, 14 de junio; y domingo, 28 de junio.

“Este plan de trabajo fue concertado mediante mesas técnicas entre la autoridad aeronáutica, las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas, con el objetivo de priorizar la debida atención a los usuarios en cada compañía”, informó la autoridad aeronáutica.

Asimismo, aseguraron que emitirán de manera oportuna la información oficial detallada a través de un aviso NOTAM, especificando las franjas horarias exactas y las medidas de contingencia aplicables para cada jornada de intervención.

“La Aerocivil extiende una recomendación formal a las aerolíneas y a los usuarios del transporte aéreo para que permanezcan atentos a los canales de comunicación oficiales de la entidad y del Aeropuerto El Dorado, con el fin de prever cualquier ajuste o actualización en la programación de los vuelos”, finalizaron.