Karol G hizo historia el pasado lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en medio de la gala de premiación de los los American Music Awards (AMAs) 2026.

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La paisa se convirtió en la primera cantante colombiana en recibir el Premio Internacional de Excelencia Artística de manos de John Legend. Además de este galardón, la artista recibió el reconocimiento al Mejor Álbum Latino del Año, ambos son premios significativos para su carrera.

Por su parte, el artista estadounidense reconoció que la colombiana consiguió este premios gracias a su arduo trabajo y al logro de haber sido ‘headliner’ en Coachella 2026.

“Este es un honor raro y de alto nivel que ha sido otorgado a algunas de las súper estrellas más icónicas de nuestros tiempos, sensaciones globales que han hecho historia en la música y han cambiado la cultura en todo el mundo. Como millones de fans en todas partes pienso que el mundo de Karol G es extraordinario”, dijo Legend ante de entregarle el Mejor Álbum Latino del Año.

Asimismo, el artista estadounidense enfatizó: “Tan solo el mes pasado ella se convirtió en la primera artista latina en la historia en encabezar Coachella y este verano lanza el ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ vendiendo más de 2 millones de entradas en cuatro días y expandiéndose de 39 a 63 conciertos en estadios en todo el mundo”.

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“Es un honor para mí presentar el Premio Internacional de Excelencia Artística a la única, la inigualable, Karol G”, mencionó John Legend para entregarle este trofeo musical a la cantante paisa.